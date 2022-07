Jamie Lee Curtis sobre Marvel: "Me obligarían a actuar sola en un almacen"

Recientemente Marvel, en la Comic-Con de San Diego, ha revelado todos los títulos de la Fase 5 y algunos de la Fase 6 del UCM. Entre ellos, dos películas nuevas de 'Vengadores' y el regreso de 'Los Cuatro Fantásticos'.

Ahora ha sido la legendaría actriz Jamie Lee Curtis la que ha confesado que le encantaría poder actuar en el UCM pero "Pero me resultaría difícil imaginar que haría Marvel con una mujer de 64 años" en una reciente entrevista con People.

Estas declaraciones vienen después de que en mayo saltara la polémica cuando en mayo, Curtis comparó su película centrada en el universo alternativo Everything Everywhere All at Once con Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Marvel en una publicación de Instagram, bromeando diciendo que su película "supera con creces a cualquier película de Marvel que publiquen".

"¿Se trata sólo de mí? ¿Parece EXTRAÑO que nuestra pequeña película que pudo, hizo y continúa haciendo #1movieinamerica y es VERDADERAMENTE MARAVILLOSA, supera cualquier película de Marvel que hayan publicado. ¿@everythingeverywheremovie tiene una película de Marvel que sale con un póster de imitación? ¿Es esta una de esas disputas en Internet? Todo lo que diré es que arrasaríamos en un concurso de disputas familiares con los extraños del Doctor Strange", escribió la actriz.

Aquel post generó mucha polémica convirtiéndo toda la batalla entre películas sobre universos alternativos en Trending Topic y Curtis no dudó en alimentarla.

Ahora, pasado un tiempo, la actriz asegura que "No tengo nada en contra de Marvel como entidad. He visto muchas películas de Marvel".

"De lo que estaba hablando es de que Everything Everywhere All at Once era una pequeña película que podía y [nosotros] pudimos contar una historia multiverso que realmente conmovió a la gente", continúa. "De lo que estaba tratando de hablar es que no tiene que ser una película de Marvel para ser un espectáculo y realmente conmoverte".

Curtis dice que es "quizás la persona más competitiva del planeta" y señala que "fue tan interesante que, por supuesto, nos enfrentábamos a una gran película de Marvel".

"Tal vez tenía ganas de provocar una pequeña competencia amistosa", agrega la actriz. "Y no puedes tener una compañía llamada Marvel sin que alguien se burle de ella y la llame Marvel-les. Quiero decir, creo que superamos a Marvel".

"Honestamente, no puedo imaginar que lleguen a llamarme porque levanté un poco de polvo. Pero soy una artista colaborativa. Trabajo con mucha gente en muchas cosas diferentes, y si el papel fuese interesante y pudiese aportar con lo que hago, por supuesto que trabajaría con Marvel ¿Qué voy a hacer, decir que no? Pero me resultaría difícil imaginar que Marvel vaya a encontrar algo que hacer con una mujer de 64 años", explicó.

"Temo que si hago una película de Marvel, van a pegarme puntos por todas partes y me obligarán a actuar yo sola en un almacén en algún sitio", sentenció.

