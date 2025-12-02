James Cameron, director de Avatar, "horrorizado" ante que la IA reemplace actores y reivindica lo "sagrado" de lo humano

Como muchos otros miembros de la industria cinematográfica, James Cameron se ha pronunciado en los últimos tiempos sobre el uso de la Inteligencia Artificial en su oficio. El director, que forma parte de la junta directiva de Stability AI, no ha dudado en resaltar las bondades de la tecnología, pero no por ello ha dejado de abogar por lo humano, dejando claro el craso error que sería intentar sustituir a las personas por IA, algo que, tras la creación de la actriz Tilly Norwood, no parece tan descabellado.

En una entrevista concedida a CBS SundayMorning, el tres veces ganador del Oscar habló de su afinidad por la técnica de captura de movimiento (indispensable en su aclamada saga de ciencia ficción Avatar), refiriéndose a ella como la forma de actuación "más pura".

"Durante años, existía la sensación de que 'están haciendo algo extraño con los ordenadores y están sustituyendo a los actores', cuando en realidad, una vez que profundizas y ves lo que estamos haciendo, es una celebración del momento entre el actor y el director, y del momento entre los actores. Es una celebración de lo que yo llamo la santidad del momento de la interpretación del actor", explicó Cameron, señalando que "el otro extremo del espectro es la IA generativa", a través de la cual se puede "inventar una actuación desde cero", algo que él no defiende. "Es como, no. Eso me parece horrible", aseguró.

El director James Cameron y su mujer en el estreno de Avatar: Fuego y ceniza | Reuters

"No quiero que un ordenador haga lo que me enorgullece poder hacer con los actores. No quiero sustituir a los actores, me encanta trabajar con ellos", expresó el cineasta que, en todo caso, también remarcó, como en pasadas ocasiones, la utilidad de la nueva tecnología en otros aspectos, como abaratar los costes de efectos especiales. "En este momento, las películas imaginativas, fantásticas, de ciencia ficción... están empezando a desaparecer como género porque son caras", observó, exponiendo cómo las nuevas películas se podrían beneficiar de los avances.

Por otro lado, el director de cintas como Titanic, Terminator o Aliens: El regreso se muestra optimista respecto a que la IA pueda llegar a socavar su trabajo y el del resto de artistas. "Podría ser, pero también nos obliga a fijarnos unos estándares muy estrictos y a seguir siendo imaginativos y creativos... Lo que la IA generativa no puede hacer, es crear algo nuevo que nunca se haya visto antes", razonó, exponiendo que, lo máximo que se puede obtener es una mezcla de lo ya creado, el "promedio" de "todo el arte y la experiencia humanos".

Christopher Schwarzenegger, el director James Cameron y Maria Shriver en el estreno de Avatar: Fuego y ceniza | Reuters

Así, según Cameron, con la IA no se puede tener "la experiencia vital única y las peculiaridades de cada guionista" ni las "idiosincrasias de un actor en particular". Es más, el director opina que el creciente uso de estas herramientas provocará que "el acto de la interpretación, el acto de ver realmente a un artista creando en tiempo real se convierta en algo aún más sagrado".

La próxima película de Cameron que llegará a los cines será Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de su taquillera franquicia, que se estrena el próximo 19 de diciembre. Y aunque la cuarta y quinta entrega de la saga ya tienen fecha de estreno, el cineasta ha avisado que si esta nueva película no tiene éxito en taquilla, podría no continuar con las aventuras de Pandora.