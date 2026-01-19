Ashton Kuthcher debutó en televisión con Aquellos maravillosos 70 en 1998. En la sitcom, interpretaba al adorable Michael Kelso y este papel le valió para convertirse en todo un ídolo de masas adolescente.

Su carrera a principios de los 2000 apuntaba muy alto. El actor se movía entre la comedia absurda con cintas como Colega, ¿dónde está mi coche?, las comedias románticas como Recién casados, el cine familiar con Doce en casa o incluso el drama con películas como El efecto mariposa. Ahora bien, este éxito estuvo precedido de momentos no tan satisfactorios.

Ashton Kutcher y Seann William Scott en Colega, dónde está mi coche | 20th Century Fox

Con motivo del estreno de su última serie, The Beauty, el actor de 47 años ha recordado un episodio de su juventud que marcó un punto de inflexión en su trayectoria previa a la interpretación. Y es que, antes del estreno de su sitcom más emblemática, Ashton trabajaba como modelo de Gucci.

En la entrevista, Kutcher comenta que voló a Italia tras conseguir una campaña de moda para la lujosa marca. "Me presenté, volé a Italia para el desfile y me puso una especie de Speedo rosa", comenta, haciendo referencia al por aquel entonces director de la compañía, Tom Ford.

"Pesaba como 80 kilos", continúa antes de corroborar su peso: "Sé exactamente cuánto pesaba, 80 kilos. Ford me dijo que estaba demasiado gordo y luego me despidieron".

Ashton Kutcher | Gtres

Si bien esto podría haber generado cierto resentimiento en cualquier persona, Kutcher no parece guardar ningún rencor hacia el director: "Ahora me río con él y me dice que estaba demasiado gordo. Yo le digo que pesaba 80 kilos, que de qué me está hablando", dice entre risas.

"Tenía una cosa específica que quería, que quería ver; lo cual, a su juicio, era lo correcto", dice respecto a la decisión de Ford: "No significa que yo fuera menos, sino que no era lo que él necesitaba en ese momento".

Ashton Kutcher | Cordon Press

"Empecé a modelar a los 19 años y andaba con quienes considero algunas de las personas más hermosas del mundo. Y de lo que me di cuenta rápidamente es que todos teníamos inseguridades", comenta en sus declaraciones a ET: "Todos, si se miran al espejo el tiempo suficiente, encontrarán algo que no les gusta o que creen que podría ser mejor".

Así pues, Ashton Kutcher no lo tuvo fácil durante los inicios de su carrera a causa de su físico. Algo que, teniendo en cuenta su evolución en la industria del cine y la televisión, hoy en día parece imposible.