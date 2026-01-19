La muerte de Shannen Doherty conmovió al mundo a mediados de julio de 2024. La actriz de Embrujadas falleció a causa de cáncer de mama casi una década después de ser diagnosticada: tenía 53 años.

Esta triste noticia coincidía con la firma del acuerdo de divorcio de su ex, Kurt Iswarienko. Un documento que llevaba al fotógrafo a asumir una serie de "obligaciones monetarias" con las que, según una reclamación presentada por el fideicomisario del testamento, Christopher Cortazzo, y los abogados de Doherty, no habría cumplido.

En dichas obligaciones, se incluye la venta de la casa de la actriz, valorada en 1'5 millones de dólares, cuyas "ganancias netas deben dividirse a partes iguales entre sus herederos". También tenía que comprar la parte del avión Mooney M-20 perteneciente a Doherty por 100.000 dólares y entregar los bienes personales de su exmujer.

Sin embargo, según el expediente obtenido por People, Iswarienko "se ha negado a poner en venta" la propiedad, "retiene unilateralmente 50.274 dólares" de la venta del avión y "se ha negado a devolver los bienes personales de Doherty", incluyendo fotografías personales de la intérprete.

Ahora, el ex de Shannen ha dado un paso al frente y solicita impugnar el acuerdo de divorcio. Si bien esta fue la última voluntad de la intérprete antes de morir, tras averiguar una infidelidad de dos años de Kurt, el fotógrafo afirma que hubo errores durante el proceso legal.

De nuevo en un expediente obtenido por People, Iswarienko señala que el acuerdo de divorcio se presentó en el tribunal equivocado. Por consiguiente, el tribunal en cuestión no tenía jurisdicción para formalizar el divorcio.

También se detalla que el divorcio debería haber terminado en el momento de la muerte de la actriz, justo cuando el fotógrafo firmó su parte. Y es que, dada la cercanía entre el fallecimiento y la firma de Iswarienko, no habría dado tiempo a formalizar el acuerdo; por lo que exige la nulidad y así aspirar a la condición legal de viudo en lugar de exmarido.

Así pues, Kurt Iswarienko planta cara a los herederos de Shannen Doherty y, a pesar de la última voluntad de la muy querida actriz, pretende esquivar las "obligaciones monetarias" y convertirlas en parte de su propia herencia.