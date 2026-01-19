Ben Affleck ha recordado una anécdota inédita del rodaje de Armageddon, la película de catástrofes estrenada en 1998 en la que interpretó a AJ Frost, un perforador enviado al espacio para salvar la Tierra junto al personaje de Bruce Willis.

La revelación del actor se refiere concretamente a la escena final, en la que Stamper se sacrifica para detonar el asteroide y permitir que AJ regrese a casa con Grace, interpretada por Liv Tyler: uno de los momentos más emotivos y recordados de la película.

Steve Buscemi, Will Patton, Bruce Willis, Michael Duncan, Ben Affleck y Owen Wilson Star en Armageddon en 1998 | Getty

El actor ha contado durante una entrevista en el programa Jake’s Takes que sufrió una grave intoxicación alimentaria mientras rodaba una de las escenas más emotivas del filme y que, pese a encontrarse muy enfermo, decidió continuar con el rodaje.

Durante la conversación, Affleck ha explicado que en aquel momento no se sintió con la autoridad suficiente para ausentarse del trabajo. "Cuando rodamos esa escena, tuve una intoxicación alimentaria y en ese momento no era un actor con la experiencia suficiente como para saber que uno puede simplemente levantar el teléfono y decir: 'Estoy demasiado enfermo para trabajar hoy'. Y yo respondí: 'Mejor voy'", recuerda.

El actor ha confesado que llegó a vomitar repetidamente entre toma y toma. "Iba, y literalmente es la única vez que me ha pasado en mi vida, vomitando entre tomas. Tenían un cubo de basura y decían 'corten'", relata, bromeando después con que "probablemente mejoró la escena".

Affleck ha querido restar dramatismo a lo ocurrido y asegura que nunca lo vivió como un sacrificio extremo. "No fue un martirio, ¿sabes?", ha concluido.

La confesión de Affleck añade una nueva capa a una de las escenas más recordadas de la película y demuestra hasta qué punto algunas secuencias icónicas se construyen en circunstancias mucho más duras de lo que el espectador imagina.