Taylor Lautner siempre será recordado por su participación en la saga 'Crepúsculo', que le lanzó a la fama mundial hace ya más de diez años, junto a Kristen Stewart y Robert Pattinson.

A este último tampoco lo olvida la prometida de Lautner, Taylor Dome, quien confesó recientemente que el actor de 'The Batman' fue durante mucho tiempo su 'crush' de la infancia en el papel de Edward Cullen, como puedes ver en el vídeo de arriba.

A pesar de ello, ahora tiene las cosas muy claras con su novio, el que fuera compañero de reparto de Pattinson, y con el que lleva ya tres años de noviazgo. Y como ha contado Lautner en The Kelly Clarkon Show, tienen ya planes de que la cosa vaya más allá.

No sin sus complicaciones, ya que cuando contraigan matrimonio, su novia Taylor pasará a llamarse también Taylor Lautner, como ha comentado: "Ya compartimos un nombre, va a ser extracomplicado. Vamos a ser literalmente la misma persona".

"Soy un narcisista", ha bromeado al respecto. Nada que le haga repensarse la situación, ya que fue Taylor (el novio, para que no haya confusiones) quien dio el paso de pedirle matrimonio a su novia: "Tay es increíble, es una de las cosas que adoro de ella. Me dijo que no quería nada especial, que le valía con que fuera en la cocina, porque a mí me encanta cocinar y suelo hacer la cena para los dos".

"Así que le pedí matrimonio en la cocina, pero lo hice a lo grande. Llené la cocina de flores, y le pedí matrimonio allí", contaba el actor. Fue entonces cuando Kelly Clarkson reparó en el neón que había tras ellos en la foto que subieron a Instagram, con el apellido Lautner bien grande.

Pero como ha contado Taylor Lautner, no siempre fue él el que llevó la iniciativa en todo, y contó con la inestimable ayuda de su hermana para acercarse a su novia. 'Tay', como él la llama para no llevar a confusiones: "Mi hermana y yo somos súper cercanos. Ella siempre había dicho que me presentaría a mi esposa, y lo acabó haciendo".

"Me encanta organizar noches de juegos, así que me dijo que hiciera una y que la invitara a ella y a unas amigas. 'Llevaré a Tay y así podréis conoceros'. Y así funcionó", ha contado el actor sobre su romance, y la que será su esposa dentro de poco.

