Francesca, la hija de Martin Scorsese que ha convertido a su padre en la sensación de TikTok

Martin Scorsese está considerado a día de hoy como uno de los mejores directores de cine del mundo. Su brillante carrera dirigiendo largometrajes le ha llevado al más alto nivel en Hollywood y ha dejado una huella imborrable en la historia del séptimo arte.

La última vez que se vio a Scorsese fue en los Oscar acompañado por su hija Francesca Scorsese. Esa noche, el director de Los asesinos de la luna se volvió viral por un divertido vídeo que le grabó su hija mientras veían la espectacular actuación de Ryan Gosling en la ceremonia cantando I'm just Ken. A raíz de esto, a Francesca le han crecido los seguidores en redes sociales y muchos están descubriendo en ella a toda una influencer.

Martin Scorsese y su hija Francesca en los Oscar | Reuters

La hija pequeña de Martin Scorsese triunfa en TikTok, aunque tampoco le va nada mal en otras redes sociales como Instagram. A diario sube vídeos compartiendo sus rutinas y cada poco tiempo deleita a los fans de su padre subiendo algún vídeo con él haciendo algún trend de moda. Francesca es hija del director y de la editora Helen Schermerhorn Morris, que actualmente está enferma de Parkinson. Scorsese, de 81 años, ya había hablado sobre la lucha de su mujer contra esta enfermedad degenerativa en otra ocasión llegando a decir que "nunca había visto tanta fuerza".

A pesar de esta difícil situación que atraviesan, padre e hija están muy unidos y se puede apreciar gracias al contenido que sube Francesca a redes. Se ha visto a Scorsese portar un patito de goma, contestar preguntas abiertamente o participar de bromas virales. Esto ayuda a que el director de El lobo de Wall Street se acerque a un público más joven y se mimetice con las nuevas tecnologías.

Su hija siempre ha sido partidaria de que entrase en el universo de las redes sociales y ya ha concedido entrevistas a muchos medios en las que ha relatado cómo es su padre con este tema y cómo lo gestiona, pero a Vanity Fair le hizo una confesión de lo más divertida: "Le dice a la gente que soy yo la que le empuja a las redes, pero en realidad es al revés".

Francesca tiene 24 años y estudia cine en Nueva York. Durante estos años ya ha participado en varios proyectos como Infiltrados, La invención de Hugo, El aviador o la serie producida por su padre en HBO Max We Are Who We Are. Además, la joven puede presumir de haber hecho hasta un anuncio con el actor Timothée Chalamet.

En sus redes sociales se mantiene siempre al día. En los Oscar se encargó de compartir su maquillaje y su look al completo y ya de forma casi rutinaria hace muchos vídeos en los que cuenta anécdotas e interacciona con sus miles de seguidores. La joven Scorsese está triunfando en redes sociales y, de forma inevitable, hace que su padre también lo haga. Ambos forman el tándem perfecto creando contenido verdaderamente divertido y familiar.