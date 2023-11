La increíble reunión de las protagonistas de Chicas Malas para este anuncio (y por qué Rachel McAdams se negó)

Halloween ha terminado y el inicio de noviembre solo puede significar una cosa, la Navidad se acerca. Con la especial fecha invernal cada vez mas próxima, no podemos evitar recordar una de las películas navideñas más icónicas de los 2000, Chicas Malas. A la espera de próximos detalles sobre una nueva película en versión musical, el estelar reparto de la cinta original se ha reunido de nuevo para rodar la nueva campaña de Walmart con motivo del Black Friday.

En el anuncio las queridas protagonistas regresan al instituto North Shore ya convertidas en adultas. Lindsay Lohan vuelve a dar vida a Cady Heron, quien ahora ejerce como consejera vocacional en el propio instituto, Amanda Seyfried retoma su papel como Karen Smith, que ha conseguido alcanzar su sueño de convertirse en reportera meteorológica, y Lacey Chabert vuelve a interpretar a Gretchen Wieners que se ha convertido en una madre ejemplar. Junto a ellos se han unido Rajiv Surendra interpretando una vez más a Kevin Gnapoor y Daniel Franzese como Damian.

Puedes echar un vistazo al anuncio en el vídeo de arriba en el que han realizado pequeños guiños a la cinta original recordando la torpeza de algunos de los personajes, la espectacular actuación navideña al ritmo de Jingle Bell Rock con los disfraces de Santa Claus a juego o rememorando el especial significado del ecuador de la semana: Los miércoles se viste de rosa.

Lindsay Lohan, Amanda Seyfried y Lacey Chabert en 'Chicas Malas' | Paramount Pictures

"Fue muy agradable volver a estar juntos después de todos estos años. Fue genial ponerse al día con todos", ha compartido la propia Lohan con People. A lo que Chabert ha añadido: "Fue maravilloso pasar el día con Amanda y Lindsay y fue muy divertido recordar el pasado y estar juntos de nuevo".

Franzese ha coincidido con sus compañeras afirmando que "fue fantástico volver a trabajar con viejos amigos para este nuevo comercial de Walmart" y ha añadido: "Reunirnos en torno a esta campaña ha sido realmente especial. Qué mejor momento para reunirnos que justo antes de las fiestas. Sé que estamos emocionados de que todos vean lo que hemos estado haciendo".

"Walmart hizo algo tan especial al permitirnos divertirnos juntos mientras hacíamos un nuevo proyecto que generara entusiasmo. Aquí hay algo para todos (excepto para Gretchen Wieners)", ha bromeado el actor sobre la rivalidad de sus personajes en la cinta.

Ante tal reencuentro, muchos fans han echado de menos a la icónica cabecilla del grupo, Regina George, a quien daba vida Rachel McAdams. La actriz no ha participado en este divertido proyecto aunque una fuente cercana ha dejado claro para Page Six que los motivos de su ausencia no están relacionados con una posible rivalidad o problemas con el resto del reparto, sino simplemente que "no quería hacerlo".

Chicas Malas | Paramount Pictures

"Se lo ofrecieron a todas", ha asegurado la fuente, pero a pesar de que McAdams no estuviera presente, tanto a Lohan como a Seyfried y Chabert "les encantó estar las tres juntas" para la reunión. "Se lo pasaron muy bien hablando sobre ser mamás y definitivamente fue una lástima no tener a Rachel allí", ha concluido.

El admirado reparto volverá a reunirse cada miércoles hasta el 27 de noviembre para protagonizar un nuevo anuncio junto a Walmart.