La victoria legal de Halle Berry contra el padre de su hija tras 10 años de lucha

Halle Berry tuvo a su primera hija Nahla Ariela Aubry en el año 2008 quien nació de su relación con el modelo Gabriel Aubry. La actriz de 'Catwoman' estuvo saliendo con el canadiense desde el año 2005 hasta el 2010, momento en el que se separaron.

Cuando rompieron Gabriel Aubry dijo en un comunicado que seguirían teniendo buena relación: "Ella es, y siempre será, una de las personas más especiales y hermosas que he conocido, y estoy seguro de que seguiremos teniendo solo amor y respeto el uno por el otro", explicaba entonces. Para recalcar que "seguirían siendo amigos y padres comprometidos".

Pero, al poco de separar sus caminos ambos se enzarzaron en una batalla legal por la manutención de su hija con la que llevan más de 10 años. En el año 2014 Halle Berry recibió la orden de pagar a Gabriel Aubry 16.000 dólares al mes más una suma global de 115.000 dólares. Un acuerdo que la intérprete calificó entonces de "extorsión".

En 2021 la protagonista de 'Monster's Ball' logró que la cifra mensual se redujera a la mitad pasando de 16.000 dólares a 8.000. Pero, a cambio, se vio obligada a pagarle un 4,3 por ciento adicional de cualquier ingreso anual que superara los 1,95 millones de dólares.

Halle Berry con su ex y el padre de su hija Gabriel Aubry | Gtres

Ahora, el medio DailyMail ha publicado que Halle Berry ha logrado que esa cifra se limite a 4.5 millones de dólares: 'Halle continuará pagando a Gabriel el 4,3% de cualquier ingreso que reciba por encima de $1,95 millones, como manutención infantil adicional para Nahla; sin embargo, cualquier pago adicional de manutención infantil de conformidad con este párrafo no excederá los $109.650 por año, que es la diferencia entre el 4,3% de $ 1,95 millones y $ 4,5 millones", dice la presentación.

Para luego matizar: "Las partes acuerdan que la manutención infantil adicional por encima de $109,650 por año excedería las necesidades razonables de Nahla".

Esta victoria es importante para Halle Berry ya que la actriz está a la espera de dos grandes proyectos por los que ganará mucho dinero. Por un lado, un thriller llamado 'Our Man from Jersey' junto a Mark Wahlberg y, por otra parte, la película 'The Mothership' en Netflix.

El caché de Halle Berry ronda los 10 millones de dólares por película por lo que esto supondría que tendría que pagar a su expareja 860.000 dólares. Pero, tras su nueva victoria Gabriel Aubry solo se puede llevar como mucho 109.650 dólares al año de sus ganancias.