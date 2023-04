Las imágenes de Sydney Sweeney y Glen Powell donde no se quitan ojo que desatan rumores de relación

Sydney Sweeney es una de las mayores estrellas jóvenes de la televisión por series como 'Euphoria', 'The White Lotus', 'Heridas abiertas' o 'El cuento de la criada'. Ahora, está decidida a triunfar de igual forma en la gran pantalla y, de momento, saldrá en 'Madame Web', la nueva película del universo de SpiderMan de Sony.

Junto a este proyecto, la actriz de 25 años prepara una comedia romántica llamada 'Anyone But You', junto a Glen Powell, al que se le ha visto recientemente en cintas como 'Top Gun: Maverick' o en 'Devotion: Una historia de héroes', junto a Jonathan Majors.

El rodaje de la rom-com de Sony Pictures para Apple TV ya ha finalizado y las compañías aprovecharon la pasada CinemaCon para promocionarla.

A la convención acudieron ambos actores y durante el photocall quedó patente su buena química, sin separarse el uno del otro, sin quitarse ojo y lanzándose pullitas, como recogió People: "Nos encanta vernos en la pantalla grande", bromeó Powell, a lo que respondió Sweeney llamándole "señor Top Gun". "Me encanta cuando me llama así", dijo el intérprete.

A este encuentro delante de las cámaras hay que unirle las fotos que han publicado juntos desde enero, con Sweeney visitando el zoo junto a la familia de Powell. Según, Page Six, este hecho habría llevado a la actual novia del actor a visitar el set de rodaje en Australia a finales de marzo.

Gigi Paris, novia de Glen Powell, le deja de seguir en Instagram

Hasta ahí, todo son especulaciones que bien podrían corresponder a una estrategia de marketing de la productora con el fin de atraer a los espectadores. Sin embargo, en la última semana, las redes sociales han sido, una vez más, el mejor indicador de que algo hay detrás de las dos estrellas.

Y es que, Gigi Paris, novia desde hace 3 años de Powell, primero dejó de seguir a Sydney, con la cual parecía tener buena relación ya que incluso le comentaba en algún post de Instagram.

Y ahora, la modelo también ha hecho 'unfollow' a su pareja, al menos hasta ahora, quien sí continúa siguiéndola.

Glen Powell y Sydney Sweeney juntos en la Cinemacon | Gtres

People recogió diversas fuentes que señalaron que en realidad rompieron hace semanas, aunque no lo hayan confirmado, exponiendo la distancia y no la infidelidad como presunto motivo de ello.

Por su parte, la actriz está prometida con Jonathan Davino, aunque fue vista recientemente sin su anillo de compromiso, tal y como informa el Daily Mail.

Sea como fuere, si es que esta historia solo queda en habladurías, lo cierto es que las ganas de sus fans por ver su próxima película han aumentado con creces.