Hilaria Baldwin habla claro sobre la polémica de sus "orígenes españoles" y su "forzado" acento

Hilaria Baldwin se vio envuelta en una gran polémica en 2020 cuando salió a la luz que había exagerado sus orígenes españoles e incluso su acento, lo que llevó a muchos a acusarla de apropiación cultural.

Aunque siempre aseguró haber crecido en Mallorca y sentirse española, pronto se descubrió que nació en Boston y que sus padres no tenían raíces hispanas.

La mujer del famoso actor Alec Baldwin, con quien tiene 7 hijos, recientemente volvió a estar en el centro de la polémica tras la difusión de este vídeo donde, curiosamente, olvidaba cómo se decía "cebolla" en inglés. Cansada de las críticas y burlas en redes, Hilaria ha decidido romper el silencio sobre esta polémica que lleva años persiguiéndola.

En su nuevo reality show, The Baldwins, Hilaria ha explicado que su acento español es el resultado de una educación bilingüe y defiende que mezclar inglés y español es algo completamente normal. También expresa su frustración por las críticas que ha recibido por su forma de hablar.

"Mi familia cercana ahora vive en España", comentó. "Quiero enseñarles a mis hijos el orgullo de hablar más de un idioma. Creo que el solo hecho de crecer y hablar dos idiomas es algo sumamente especial".

Además, destacó lo maravilloso que ha sido para ella crecer con ambas lenguas. "Amo tanto el inglés como el español, y mezclar los dos no me hace menos auténtica", afirma, subrayando con énfasis: "¡Cuando los combino, simplemente soy yo!".

"Mentiría si dijera que no me entristeció, que no me dolió y que no me llevó a lugares oscuros. Pero fue mi familia, mis amigos y mi comunidad, quienes hablan varios idiomas y han pertenecido a diferentes lugares, los que me hicieron ver que somos una mezcla de muchas cosas. Eso influye en cómo sonamos, cómo nos expresamos, las palabras que elegimos y nuestros gestos", confiesa. "Eso es normal. Eso es ser humano".

A pesar de la cantidad de críticas que ha tenido que soportar a lo largo de los años, la empresaria se siente orgullosa de su acento, considerándolo como parte de su identidad.