Hilaria Baldwin no quiere tener más hijos con Alec Baldwin pero el actor no se hace la vasectomía

El actor Alec Baldwin y su mujer Hilaria Baldwin son unas de las parejas más populares de Hollywood y su relación se ha consolidado mucho en los últimos años.

Ambos han sido un gran apoyo tras las numerosas críticas públicas a las que han hecho frente desde hace unos años. La más importante y mediática fue cuando Alec Baldwin mató por accidente a su compañera Halyna Hutchins durante el rodaje de la película 'Rust' que ocurrió en octubre de 2021.

Pero no todo ha girado en torno a Alec ya que Hilaria protagonizó una de las polémicas más curiosas de Hollywood cuando se le acusó de haber mentido sobre sus orígenes españoles, su acento y ser en realidad de Boston y no de Mallorca. Incluso grandes celebridades como Amy Schumer o Salma Hayek fueron muy duras con ella y afirmaron que Baldwin les mintió y les aseguró que era de España.

Alec Baldwin y su mujer Hilaria Baldwin | Getty

La relación de la pareja comenzó en el 2011 y apenas un año después se casaron. Desde el primer momento la pareja tuvo claro que quería formar una familia numerosa y así terminó siendo como podemos ver en el vídeo de arriba. Ahora son una familia de 9 junto a sus 7 hijos que comparten, todos con nombres muy españoles: Carmen Gabriela de 9 años, Rafael Thomas de 7, Leonardo de 6, Romeo Alejandro de 4, Eduardo Pau de 2, María Lucía de 1 y la pequeña de la familia, Ilaria Catalina que nació en septiembre de 2022.

Ahora, Hilaria Baldwin ha aparecido en la portada de la revista 'Romper' y ha asegurado que "es ridículo ser cruel con otra persona", unas palabras que llegan justo después de las últimas críticas que ha recibido de Amy Schumer durante el stand-up de Netflix titulado 'Contacto de emergencia'. La cómica revivió la historia de su acento falso y bromeó durante su monólogo asegurando que "Hilaria from España es en realidad Hillary de Boston" y sentenció: "Esta mujer no es española en absoluto. Sus padres no son de España. Nadie en su vida es de España".

Durante la entrevista Hilaria también habló sobre su familia y lo caótico que puede llegar a ser vivir en una casa con 7 niños. Además dejó claro algo que todos estábamos deseando saber: "Ilaria será definitivamente y por completo mi último bebé" aunque admitió que no toma anticonceptivos porque le hacen sentirse "horrible" y "deprimida".

"Dar a luz es como tirarse por un tobogán de agua que da mucho miedo. Y luego llegas abajo y dices: 'Quiero volver a hacerlo'". Y si alguien lo sabe, esa es Hilaria Baldwin", escribió la revista en su cuenta de Instagram acompañada de una foto de Baldwin posando sonriente junto a todos sus hijos.

Además Baldwin confesó una anécdota con su ginecólogo: "Cada vez que doy a luz a un bebé, mi ginecólogo me anota en un post-it el nombre de un urólogo para que nos hagamos una vasectomía y se lo llevo a casa a Alec. Pero él aún no lo ha hecho".

Hilaria Baldwin y Alec Baldwin con sus seis hijos | Getty

Hilaria también ha hablado sobre las críticas que ha recibido la pareja desde que están juntos: "Al principio la gente pensaba 'debe de tener problemas con su padre al estar casada con alguien tan mayor'". Pero ella asegura que este tipo de comentarios no ha condicionado nada su relación: "Creo que se presta mucha atención a la negatividad. Siempre hay noticias positivas, siempre hay gente positiva. Así que es cuestión de apoyarse en eso".

"Tengo que recordarme a mí misma que tengo a mi grupo de amigos que siempre están pendientes de mí, subrayó: "Siempre estaremos agradecidos a la gente que nos levanta y nos sostiene en los momentos difíciles. Y eso puede ser algo tan cercano como alguien de nuestra familia, uno de nuestros amigos más cercanos o incluso alguien de la calle que nos da un abrazo al azar o nos dice algo bonito".