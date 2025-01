Hilaria Baldwin vuelve a las andadas: "Se olvida" del inglés cocinando tortilla y reaviva la polémica

Hilaria Baldwin protagonizó una gran polémica a finales de 2020 después de que salieran a luz informaciones de haber mentido sobre sus orígenes españoles, así como su acento, por lo que la acusaron de apropiación cultural.

La mujer de Alec Baldwin nació en Boston, y no en Mallorca como mantuvo durante años, bajo el nombre de Hillary Lynn Hayward-Thomas, tras lo cual pidió perdón y declaró que había habido confusión sobre sus orígenes al mismo tiempo que atribuía su "acento cambiante" al contexto en el que se encontrara.

Hilaria Baldwin y Alec Baldwin | Getty Images

En su momento, de hecho, fue muy comentado cuando aparentemente se olvidó el programa Today de cómo se decía la palabra "pepino" en inglés. Ahora, Hilaria ha vuelto a estar en el ojo del huracán tras "olvidarse" de nuevo de palabras en inglés.

En un vídeo subido a redes sociales y rescatado por usuarios X, la modelo estaba preparando una tortilla española cuando a la hora de decir "cebollas" no le salía la palabra en inglés (onions).

"Aprendí esto cuando era niña, no lo busques en Internet porque aprenderás algo diferente", aseguró. "Mi marido odia... las cebollas", añadió.

Tras viralizarse, los usuarios en redes no han tardado en criticarlo tal y como se lee en Reddit: "¿Cree que ha pasado suficiente tiempo desde que se descubrió que no era española como para que la gente lo haya olvidado y pueda volver a hacer cosplay? No puedo imaginar que a Alec no le dé vergüenza esto. O bien, a Alec le gusta la idea de tener una esposa española y fomenta su comportamiento. Todavía me pregunto cuándo descubrió realmente que ella no es de España".

"Nació y creció en Estados Unidos de padres angloparlantes, pero ¿no conoce la palabra para cebolla?", señaló otro en X.

Otros la defendieron: "Por favor, dejen de decir que esto es una enfermedad mental, no lo es. Ella está en su sano juicio y está eligiendo activamente hacer esto. Ya sea que lo odien, lo juzguen o lo encuentren adorable e increíble, por favor, dejen de culpar a la enfermedad cuando la gente simplemente elige hacer estas cosas raras".