Se confirma la última película de Sam Neill: tendrá un papel póstumo en The Legend of Zelda

Con su rodaje ya finalizado, y su estreno previsto para el 7 de mayo 2027, se han dado a conocer algunos fichajes más que forman parte del elenco de The Legend of Zelda, la película en imagen real que adaptará el mítico videojuego de Nintendo. Y, sorprendentemente, uno de ellos es el recientemente fallecido Sam Neill, cuya aparición en el filme marcará una de sus últimas interpretaciones en la gran pantalla... si no la última.

Según informa Deadline, por el momento se desconoce el papel que encarna Neill en la película dirigida por Wes Ball (El corredor del laberinto, El reino del planeta de los simios). El intérprete neozelandés, que dio vida al paleontólogo Alan Grant en Parque Jurásico, falleció el pasado 13 de julio a los 78 años.

Sam Neill | Reuters

La película de The Legend of Zelda, dirigida por está protagonizada por Benjamin Evan Ainsworth (La maldición de Bly Manor) como Link y de Bo Bragason (Los Radley) como la princesa que da nombre a la célebre saga.

Según informa el medio estadounidense, al proyecto también se suma Uli Latukefu (Alien: Covenant) dará vida en la cinta a Ganondorf. Además, Dichen Lachman (Separación) encarnará a Impa, integrante de la misteriosa tribu Sheikah que protege a la familia real de Hyrule y que, en diferentes entregas de los videojuegos, ha ejercido tanto de niñera de Zelda como de jefa de la aldea de Kakariko.

La cinta también cuenta en su reparto con Yvonne Strahovski (El cuento de la criada), que interpretará a una reina. Aunque por el momento se desconoce el personaje exacto al que dará vida, podría tratarse de la reina de Hyrule, es decir, la madre de Zelda.

¿Cuál será el personaje de Sam Neill en la película de Zelda?

Aunque se desconoce el papel de Neill en la película, se perfilan varias posibilidades. El actor podría encarnar un rol más bien secundario, como al padre de Zelda, el rey de Hyrule, o prestar su voz al Gran Árbol Deku, el árbol gigante que protege el bosque donde viven los Koroks. El actor también podría incluso pronunciar en el filme la mítica frase que inaugura los videojuegos: "Es peligroso ir solo... ¡Toma esto!".

Otro posible personaje a quien podría dar vida Neill es al anciano que en The Legend of Zelda: Breath of the Wild ayuda a Link y, más adelante, revela su verdadera identidad. No obstante, estas posibilidades no son más que especulaciones, por lo que habrá que esperar al lanzamiento de la película para saberlo.

"The Legend of Zelda sigue a Link, un joven guerrero destinado a proteger el reino mágico de Hyrule de las fuerzas de la oscuridad. La tierra está amenazada por Ganon, un despiadado señor de la guerra que busca la Trifuerza, una antigua reliquia de la que se dice que concede un poder ilimitado. Para detenerlo, Link debe emprender un viaje peligroso, enfrentándose a criaturas monstruosas, explorando mazmorras traicioneras y resolviendo intrincados rompecabezas para descubrir artefactos sagrados que puedan ayudarle en su misión", reza la sinopsis.

Además de dirigir, Ball produce junto a Shigeru Miyamoto, cocreador de Zelda y Mario, y Avi Arad, veterano ejecutivo y productor asociado históricamente a Marvel y Spider-Man.