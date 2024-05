La hija de Reese Witherspoon, Ava Phillippe, manda un potente mensaje a los que la llaman "gorda" o que se "mata de hambre"

La hija de Reese Witherspoon está encontrado su hueco en la vida pública a través de TikTok, como buena Gen Z.

Ava Phillippe tiene 24 años y además de ser un clon de sus padres (sí, de los dos, es un misterio de la naturaleza) demuestra en sus vídeos que ha sido criada en un ambiente de amor propio, sin prejuicios y que tiene la seguridad suficiente para no tolerar a los bullies.

Reese Withersppon con su hija Ava Phillippe | Getty Images

Y así lo ha vuelto a dejar claro en su nuevo vídeo, después de recibir críticas a su cuerpo, y para más inri completamente opuestas.

"Ya he conseguido un gran hito como mujer que está expuesta online... He visto a dos desconocidos comentando sobre mi cuerpo. El primero decía que debería tomar Ozempic porque estoy demasiado gorda... y el segundo me acusa de matarme de hambre porque estoy demasiado delgada...", cuenta Ava con texto mientras en el vídeo va abriendo un pintalabios.

"Mi peso no ha cambiado en el lapso de tiempo entre estos comentarios (¡y tampoco sería asunto suyo si lo hubiera hecho!). Es una mierda tremenda", asegura molesta poniendo los ojos en blanco y manchándose la cara de labial.

"Nadie se merece que le critiquen por su aspecto. No siempre sabes por lo que está pasando otra persona o cuáles son sus problemas. Pero no importa quién seas... tu belleza es mucho más que estas medidas tan superficiales", asegura.

Y en el copy Ava además añade:

"Bella es lo que bella hace, amores... y el bodyshaming es simplemente comportamiento tóxico", declara.