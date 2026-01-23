Zoë Kravitz, quien hace solo unos meses puso fin a su compromiso con Channing Tatum, estaría viviendo ahora una etapa completamente distinta en lo personal.

Según fuentes cercanas citadas por Page Six, la actriz está convencida de que su actual pareja, Harry Styles, podría ser "el indicado", después de un romance que ha avanzado a gran velocidad desde sus inicios.

Según la misma fuente, la conexión entre ambos ha sido intensa desde el principio y ha evolucionado rápidamente. "Ha pasado de 0 a 100", aseguran, señalando que la relación se ha consolidado tras pasar juntos las fiestas navideñas, incluida la Navidad en Cheshire, ciudad natal de Styles en Inglaterra.

El entorno de Kravitz afirma que la actriz siente algo "muy diferente" por Styles en comparación con sus relaciones pasadas, entre ellas su matrimonio con Karl Glusman y su compromiso con Channing Tatum, con quien rompió recientemente.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su relación, las apariciones públicas y las declaraciones de su entorno apuntan a que ambos estarían viviendo un momento especialmente ilusionante, marcando un nuevo capítulo en la vida personal de Zoë Kravitz tras su ruptura con Tatum.