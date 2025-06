El novio de Halle Berry le pide matrimonio y la actriz no le ha dado una respuesta: Tiene sus razones

Halle Berry lleva desde el 2020 con su novio, el cantante Van Hunt. La actriz se ha mostrado siempre muy enamorada y encantada junto a él pero, ahora, hemos sabido que le ha pedido matrimonio y ella no le ha contestado.

Van Hunt acudió con un ramo de flores al programa Today donde estaba dando una entrevista Halle Berry y allí hablaron de su relación. Explicaron que se conocieron por el hermano del músico y que saben que son el uno para el otro.

"Cuando encuentras a tu media naranja, encuentras a tu media naranja. Y yo, por fin, la he encontrado", explica la actriz.

Pero entonces descubrimos que Van Hunt le ha pedido matrimonio a Halle Berry pero la actriz no le ha dicho que sí: "Así que presenté la propuesta, y sigue en suspenso, como puedes ver. Está ahí, flotando. Quizás puedas animarla".

Pero, después, Berry dio sus motivos por los que no ha dicho que sí, todavía: "Bueno, me he casado tres veces. Van se casó una vez, así que no, no sentimos que tengamos que casarnos para validar nuestro amor de ninguna manera".

"Pero creo que nos casaremos simplemente porque, de todas las personas con las que me he casado, ésta es con la persona con la que debería haberme casado".

"Y siento que deberíamos casarnos, pero no es porque sintamos la necesidad. Creo que es algo que nos gustaría hacer simplemente porque queremos esa expresión", termina diciendo.

Halle Berry se ha casado en 3 ocasiones y tiene dos hijos con dos de sus exmaridos con los que ha tenido bastantes problemas a la hora de la custodia.