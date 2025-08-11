El primer marido de Halle Berry dice que la dejó porque no cocinaba ni limpiaba: "Una esposa debe ser tradidional"

Halle Berry es una de las actrices más reconocidas y mejor pagadas de Hollywood, así como la primera mujer negra en ganar el Oscar a Mejor Actriz en 2002 gracias a su interpretación en Monster´s Ball (2001).

Berry contrajo matrimonio por primera vez con el exjugador de béisbol profesional David Justice en enero de 1993, pero cuatro años después su relación terminó oficialmente tras separarse en febrero de 1996.

Casi tres décadas más tarde, Justice ha revelado cuáles fueron los motivos de su divorcio en una entrevista en el podcast All the Smoke.

Halle Berry y su primer marido David Justice | Cordon Press

Justice confesaba: "Mi conocimiento, mi comprensión y mi sabiduría sobre las relaciones no eran muy amplios... Así que, si me fijo en mi madre, soy del Medio Oeste. En mi mente, pensaba que una esposa en esa época debía cocinar, limpiar y ser tradicional, ¿sabes?".

"Entonces pensé: 'Bueno, si tenemos hijos, ¿es esta la mujer con la que quiero tener hijos y formar una familia?'", explicaba David.

"En ese momento, cuando era joven, ella no cocinaba, no limpiaba, no parecía realmente maternal, y entonces empezamos a tener problemas", decía situando el comienzo de la decadencia de surelación.

El ex jugador de los Yankees también ha señalado otro factor determinante en su ruptura: la distancia.

"Pasamos mucho tiempo separados porque ella estaba rodando películas en este país, en aquel país... Y, sinceramente, probablemente lo habríamos conseguido si hubiera sabido que existía laterapia", se sinceraba.

Las expectativas "tradicionales" que David tenía de su relación con Halle eran contrarias a la trayectoria de la actriz y a sus valores, ya que en aquella época fue toda una revolucionaria.

Tras su separación, se casó dos veces más, pudiendo haber una tercera con su actual pareja, y ha tenido dos hijos: Nahla Ariela Aubry, fruto de su relación con el modelo Gabriel Aubry, y Maceo Robert Martinez, nacido de su matrimonio con Olivier Martinez.