Gwyneth Paltrow se sincera como nunca sobre sus escenas íntimas: "Una coreografía con lenguas"

La última película de Gwyneth Paltrow fue Vengadores: Endgame en 2019. Ahora la actriz ha regresado por todo lo alto con su papel en Marty Supreme, donde comparte protagonismo con Timothée Chalamet, quien interpreta a su interés amoroso en la pantalla. De hecho, ya se han filtrado imágenes acaloradas del set donde se ha podido ver a los actores compartiendo un apasionado beso.

Recientemente, Paltrow, de 52 años, ha revelado que la película incluye numerosas escenas de sexo y ha compartido cómo fue su experiencia al rodar esas secuencias íntimas junto al joven actor de 29 años.

Ahora, ha detallado más información sobre estas escenas subidas de tono durante una charla en el programa de Drew Barrymore, donde ha expresado que en alguna ocasión la situación podría volverse un poco "rara".

"Es como si te estuvieras besando con alguien que no conoces... No tienes una relación con esa persona. No hay romance. Es muy mecánico", explica. "Es como una coreografía, pero con lenguas".

Durante la conversación, Paltrow solo ha tenido buenas palabras para su coprotagonista, a quien describe como "un joven maravilloso". Además, hace apenas unos días, la actriz compartió qué fue lo que más le sorprendió de él.

"De verdad, es muy educado, muy talentoso, es un placer estar con él. Me lo estoy pasando genial", añade.

Los fans ya están expectantes por poder ver la química de estos dos actores en la gran pantalla. Sin embargo, tocará esperar hasta el 25 de diciembre de 2025, cuando se prevé que la película llegue a los cines.