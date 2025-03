Gwyneth Paltrow cuenta que tiene "muchísimo sexo" con Timothée Chalamet en su film y habla de la diferencia de edad: "Tengo 109 años y tú 14"

Gwyneth Paltrow, de 52 años, regresa a la actuación por todo lo alto en la película de A24 Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie, junto a la estrella juvenil del momento Timothée Chalamet, de 29 años, que llega de protagonizar el biopic de Bob Dylan para volver a sumergirse de lleno en otro biopic, pero esta vez sobre la estrella de ping pong Marty Reisman.

Ahora la actriz ha revelado detalles acalorados sobre cómo fue rodar ciertas escenas sexuales con el joven actor durante una entrevista para Vanity Fair, donde también ha hablado sobre cómo fue salir con Brad Pitt.

Paltrow ha revelado que su personaje "está casada con alguien que pertenece a la mafia del ping-pong, por así decirlo" y que comienza un apasionado romance con el personaje de Chalamet.

Según ha explicado sobre la relación entre ambos personajes: "se conocen y ella ha tenido una vida bastante dura, y creo que él le devuelve la vitalidad, pero es algo transaccional para ambos".

Recientemente se filtraron varias fotos del rodaje donde se podía ver a los dos actores besándose de forma apasionada, lo que sorprendió a muchos fans y colocó esta cinta en el radar mediático, prometiendo dar mucho de qué hablar.

Pero esta revelación ha dejado a todos los fans con la boca abierta: "A ver, tenemos mucho sexo en esta película. Hay muchísimo, muchísimo", confiesa.

"Ahora existe algo llamado coordinador de intimidad, que yo no sabía que existía", confiesa, y añade que una de las coordinadoras le preguntó si se sentía cómoda con un movimiento en particular durante el rodaje de una de las escenas íntimas, a lo que la actriz le contestó: 'Chica, vengo de la época en la que te desnudabas, te metías en la cama y la cámara estaba encendida'".

Antiguamente no existía esta figura que ha ido cobrando importancia con el paso de los años en Hollywood, por lo que muchas escenas de sexo acababan en secuelas físicas para los actores. Como la mítica escena íntima entre Patrick Wilson y Kate Winslet en Juegos secretos (2006), donde la actriz acabó con el cuerpo repleto de moratones.

Paltrow continúa diciendo que le dijo a la coordinadora de intimidad: "Creo que estamos bien. Puedes tomar distancia un poco", durante una de las escenas íntimas con Chalamet. "No sé cómo será para los chicos que están empezando, pero... si alguien me ordena: 'Bueno, y luego él va a poner su mano aquí...', como artista me sentiría muy asfixiada por eso".

Durante la entrevista, la actriz también ha bromeado sobre la gran diferencia de edad entre ella y Chalamet y en lo que se le venía a la cabeza durante sus escenas íntimas: "Pensé: 'Genial. Tengo 109 años. Tú tienes 14'".

Además, Paltrow define a la estrella de Dune como "un sex symbol". También añade: "Es simplemente una persona muy educada, bien criada; iba a decir niño. Es un hombre que se toma su trabajo muy en serio y es un compañero divertido".

Marty Supreme llegará a los cines el 25 de diciembre y ya ha levantado mucha expectación sobre cómo será la dinámica entre los dos personajes principales que se embarcarán en un romance repleto de complicaciones.