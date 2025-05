Gwyneth Paltrow confiesa qué es lo que más le ha sorprendido de Timothée Chalamet trabajando juntos

La película Marty Supreme, protagonizada por Gwyneth Paltrow, de 52 años, y Timothée Chalamet, de 29 años, ya ha provocado reacciones de todo tipo en redes sociales después de que se filtrasen varias fotos de ambos actores protagonizando una tórrida escena besándose. Además, muchos de los comentarios giraron en torno a su gran diferencia de edad y al detalle de que el actor fuese el crush de Apple, la hija de Paltrow.

Recientemente, la actriz comentaba cómo ha sido grabar con Chalamet y revelaba la gran cantidad de escenas de sexo que tienen en la película, dejando a los fans impactados con estas declaraciones. También definió a su compañero como una persona muy educada y todo un "sex symbol".

Ahora, Paltrow ha confesado qué es lo que más le ha sorprendido de trabajar con el joven actor en una entrevista para Enews.

"Es una persona encantadora. Habla un francés precioso y adora a su madre", dijo. Es muy educado y muy talentoso. Realmente me lo pasé muy bien con él", explica.

Aunque ha sido concisa con su declaración, deja entrever un vistazo más íntimo de cómo es realmente Chalamet fuera de la pantalla.

Por otro lado, durante la entrevista no solo ha dejado ver su emoción por el proyecto, sino también por las reacciones de sus hijos. "Está protagonizado por Timothée Chalamet y Tyler, the Creator. Así que mi hijo, en particular, está como loco con esto y nunca me ha visto en una película. Así que esta podría ser la primera", comenta. "Solo me vio en Iron Man cuando era pequeño".

Para finalizar la entrevista, la periodista le ha preguntado por un posible regreso a la franquicia de Marvel como Pepper Potts, a lo que Paltrow responde: "Quizás es una posibilidad".