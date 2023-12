George Clooney se burla de Brad Pitt y habla de las bromas "brutales" que se gastan: "Son trucos muy sucios"

Brad Pitt y George Clooney son considerados dos de los actores más admirados, exitosos y longevos de la industria cinematográfica de Hollywood. Además, pasen los años que pasen, ambos continúan manteniendo un gran atractivo con 59 y 62 años respectivamente, algo que no han dudado en admitir ellos mismos.

Tras coincidir por primera vez en 2001 durante el rodaje de Ocean's Eleven, ambos actores se convirtieron en grandes amigos y se han vuelto a ver las caras en varias ocasiones tras las cámaras continuando con el debut de Clooney como director en 2002 con Confesiones de una Mente Peligrosa, así como en el set de Ocean's Twelve en 2004, de nuevo en Ocean's Thirteen en el año 2007 y en la cinta de 2008 dirigida por los hermanos Coen, Burn After Reading.

Brad Pitt y George Clooney | Getty

Ahora, Clooney y Pitt vuelven trabajar juntos protagonizando la cinta titulada Wolves y de la mano de Jon Watts, director de SpiderMan: Sin Camino a Casa. El thriller de AppleTv+ sigue a dos "fixers" solitarios, es decir, dos personas que se dedican a solucionar algún problema por su cuenta, cuyas vidas cambian cuando son contratados para realizar el mismo trabajo, según informa la sinopsis de IMDB.

Clooney ha compartido cómo ha sido trabajar de nuevo junto a Pitt y ha hablado sobre el lado más bromista que ambos comparten desde hace años en el set durante una entrevista con Extra en la alfombra roja del estreno de su próxima película, The Boys In The Boat, al que ha asistido junto a su mujer Amal.

"El chico guapo Pitt... No sé si lo has visto de cerca últimamente. No se ve tan bien, pero con maquillaje y efectos visuales, podemos salvarlo", ha bromeado Clooney sobre la apariencia física actual del actor de El Club de la Lucha.

El actor también ha hecho referencia sin pelos en la lengua al lado bromista y travieso que ambos comparten tradicionalmente durante los rodajes explicando por qué cree que las bromas de su compañero son "salvajes": "Mis bromas podrían durar una eternidad, pero sus bromas llegan hasta los huesos. Me duelen. Por ejemplo, no poder volver a mi ciudad natal porque él me haya hecho algo. Son trucos muy, muy sucios".

En esta ocasión, además, tanto Clooney como Pitt han renunciado a parte de sus salarios para que la película salga adelante y pueda ser estrenada en las salas de cine antes de llegar a la plataforma de streaming.