George Clooney habla de lo "avergonzado" que se siente siempre que está en una alfombra roja junto a su mujer, Amal

George Clooney estrena The Boys in the Boat, película que dirige y está basada en el libro del mismo nombre de Daniel James Brown, publicado en el 2013, y que centra en grupo de ocho hombres en los Juegos Olímpicos de Verano de 1936 en Berlín.

El actor acudió al estreno de la cinta en Los Ángeles, en el Teatro Samuel Goldwyn, junto a su mujer Amal Clooney. La abogada libanesa siempre suele destacar por su impoluto estilo a la hora de vestir. En esta ocasión se decantó por un elegante vestido amarillo de Atelier Versace y joyas de Cartier.

Una vez en la alfombra roja George Clooney hizo alarde de su sentido del humor confesando que siempre se siente eclipsado por su esposa: "Siempre me siento avergonzado porque llevo algo que he usado como 1.000 veces", explica sobre sus looks a ET.

George Clooney y su mujer Amal en la premiere de The Boys in the Boat | Cordon Press

Para seguir bromeando diciendo que se "despreciado": "Ahora toda mi carrera se ha reducido a un plus", dice riéndose. "Hice una de esas cosas de Mujeres en el Cine hace un par de años, y tuve que presentarme como el marido de Amal Clooney porque, sinceramente, de lo contrario estaba muerto".

El matrimonio tiene dos hijos mellizos Alexander y Ella, que actualmente tienen 6 años. George también habló de ellos en la premiere y se reía al decir que los pequeños creen que su trabajo es jugar en el agua.

"Sí, los niños vinieron de visita. Creen que lo único que hago es jugar en el agua. Hice una película hace un par de años llamada The Midnight Sky, y tuve que rodar cosas en un tanque y vinieron a visitarme y estoy vestido, pero estoy en un tanque. Así que cada vez que voy a trabajar, creen que estoy nadando".