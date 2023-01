La impactante foto de George Clooney de adolescente en la que revela que padecía parálisis de Bell

'Jimmy Kimmel Live!', el late night show del propio Jimmy Kimmel, está de celebración y es que ya se han cumplido 20 años desde la emisión del primer programa del cómico estadounidense. Y qué mejor que invitar a los mismos invitados que inauguraron el mítico programa el 26 de enero de 2003.

De esta manera, George Clooney apareció por la puerta del estudio como hace 20 años cuando entró 'borracho' con una botella de alcohol y 3 vasos de cristal. El actor recreó su peculiar entrada saludando a Kimmel y a Snoop Dogg, que ya se encontraba en plató junto al presentador.

Las comparaciones han sido evidentes y es que aunque hayan pasado 20 años, hay cosas que no cambian. No hay más que ver en las caras de alegría que tienen los tres, quienes no pararon de memorar viejos tiempos.

Al inicio de la entrevista, Kimmel comenzó a sacar el pasado oscuro de Clooney enseñando unas fotos de él en plena preadolescencia: "Esta fue de un poco antes de que pasaras al instituto", dijo el presentador gracioso mientras que ponía una foto del actor en la que aparece con gafas y flequillo.

"Que conste que fue mi madre quien me hizo ese corte el pelo", respondió bromeando Clooney al ver la fotografía.

Pero por si no fuera suficiente, Kimmel sacó de debajo de su mesa otra foto de Clooney algo más mayor en la que se puede ver al actor con una mueca algo extraña.

Antes de que el presentador dijera nada, Clooney aclaró que por aquel entonces padecía lo que se conoce como 'parálisis de Bell' o parálisis facial: "Es por eso que la mitad de mi cara está paralizada".

George Clooney de adolescente | ABC

'Mira ves, si hago así tengo parte de la cara completamente diferente a la otra mitad" mostró el intérprete mientras que tapaba la mitad de su cara en la foto.

Ya aclarado lo que le ocurría, Clooney se dirigió riéndose a Kimmel : "Ahora sí, haz la broma, vamos gracioso". A lo que Kimmel respondió: "No tenía ninguna broma preparada". Por lo que acabaron los tres haciendo un brindis con los vasos que tenían en la mesa para "olvidar todo lo malo".