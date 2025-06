Roberto Benigni, actor de La vida es bella, sobre los ataques a Gaza y la muerte de niños: "Es insoportable"

La desesperación sigue creciendo en Gaza mientras Israel no cesa en sus ataques contra la población civil. En un conflicto en el que se estiman que de momento han muerto más de 15.000 niños, según la ONU, son muchas las voces que condenan las agresiones hacia el pueblo palestino y una de las últimas en unirse a las críticas ha sido el actor Roberto Benigni.

La opinión del intérprete italiano ha sido muy compartida y se ha hecho viral, pues todo el mundo le recordará por su papel en La vida es bella, película que protagonizó y dirigió y en la que mostraba cómo la ternura entre un padre y un hijo se sobreponía al infierno que desataron los nazis con los judíos.

Escena de La vida es bella | Cordon Press

Una situación con paralelismos con la vivida hace 80 años y de la cual se ha pronunciado así el actor para el programa Propaganda Live, emitido por la cadena italiana La7. "¿Por qué siguen matando a los niños? No son hombres", exclamó con vehemencia. "¿Pero qué locura es esta? Deben detenerse. Es una cobardía. Es insoportable para el alma humana", lamentó.

"¿No sienten el grito de dolor que se levanta desde todas partes, no de Italia, sino del mundo? Somos todos del mismo cuerpo. Si no sienten el dolor, no son hombres, no son seres humanos", señaló, haciendo un llamamiento a Europa y criticando la actitud de muchos dirigentes. "No existe una verdadera Unión Europea. Si los países realmente estuvieran unidos, tal vez estas guerras se habrían podido prevenir".

Benigni no ha sido el único famoso que ha hablado abiertamente de este conflicto y ha apoyado a Palestina. Sin embargo, en una industria marcada por numerosos intereses comerciales, ha habido estrellas como Melissa Barrera o Susan Sarandon que, por apoyar a Palestina, ha sido despedidas de su trabajo.