Los motivos de la "tensión" entre Gal Gadot y Rachel Zegler durante la promoción de Blancanieves

Blancanieves es el próximo remake en acción real de Disney. Rachel Zegler da vida a la primera princesa del estudio y Gal Gadot, a la Reina Malvada.

La cinta verá la luz cuatro años después desde que se anunciara su proyecto y que la actriz protagonizaría la película. Durante este tiempo, Zegler ha sido objeto de críticas e insultos por sus orígenes latinos.

Además, la producción también se vio envuelta en la controversia después de que, entre otros, Peter Dinklage estallara contra la nueva versión por su perpetuar una "historia retrógrada sobre siete enanitos que viven juntos en una cueva".

Rachel Zegler en Blancanieves | Disney

Ahora, justo antes de su estreno el próximo 21 de marzo, Blancanieves se ha enfrentado a una nueva polémica tras los rumores de mala relación entre sus dos coprotagonistas debido a motivos personales e ideológicos.

Y es que, Gadot no apareció en Segovia junto a Zegler en el estreno europeo de Blancanieves a pesar de haber aparecido en múltiples eventos para promocionar su película como la D23 Expo de Disney en 2022 y en los recientes Oscar.

Rachel Zegler y Gal Gadot en los Oscar 2025 | Cordon Press

Según asegura People, Zegler "no tiene nada en común con Gal Gadot, madre de cuatro hijos". Además, "sus opiniones políticas difieren, lo que aumenta la tensión".

Gadot, que es israelí e incluso hizo la instrucción militar obligatoria del país, ha defendido la liberación de rehenes compatriotas presos por Hamas, mientras que Zegler ha expresado su apoyo a Palestina en redes sociales en medio del conflicto en Gaza.

Junto a ello, "a Gal le molesta el drama de la película", asegura una fuente consultada por el medio después de que Zegler haya hecho comentarios como que la versión original no le gustaba y estaba "anticuada".

Gal Gadot | Getty Images

"Disfrutó del rodaje. Se llevaba bien con Rachel, pero no son amigas. No tienen nada en común... Hicieron un trabajo juntas y punto", afirman. "La actitud de Gal es que no se debe criticar ni causar polémica por un proyecto en el que se comprometió. Simplemente no lo entiende".

Se espera que Zegler, Gadot asistan al estreno de la película en Los Ángeles este 15 de marzo, aunque será descafeinado debido a la decisión del estudio de no desplegar una alfombra roja, tal y como comentó Variety. La cobertura se limitará a los fotógrafos y al personal interno.