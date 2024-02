Amy Schumer responde a las críticas por su rostro hinchado explicando la enfermedad que sufre: "Me siento fuerte y hermosa"

Amy Schumer ha visto como en los últimos días ha sido noticia después de acudir a los programa The Tonight Show de Jimmy Fallon y The View. En ambos shows, la actriz fue a promocionar la segunda temporada de su serie, Life and Beth. Sin embargo, muchos espectadores centraron su atención en su físico, provocando un aluvión de comentarios en las redes sociales.

Según apreciaron, la cómica tenía su rostro más hinchado de lo habitual, lo que sirvió de críticas a algunos y de mensajes de preocupación para otros.

Ante el revuelo causado, la propia Schumer respondió de forma contundente a las especulaciones mediante una publicación en su Instagram.

"¡Muchas gracias por vuestros comentarios sobre mi cara! He disfrutado de ellos y de especulaciones sobre mi aspecto como todas las mujeres durante casi 20 años. Y tenéis razón, está más hinchada de lo normal ahora mismo", afirmaba la intérprete de 42 años antes de revelar que se debe a una enfermedad que sufre.

"Tengo endometriosis, una enfermedad autoinmune que todas las mujeres deberían conocer. Están sucediendo cosas médicas y hormonales en mi cuerpo ahora mismo, pero estoy bien", desvelaba sobre esta dolencia por la que le extirparon el útero y el apéndice hace unos años.

"Históricamente, los cuerpos de las mujeres apenas han sido estudiados médicamente comparados con los hombres", aseguró mientras mostraba su apoyo a aquellas que sufren comentarios como los que ha recibido ella: "Una mujer no necesita ninguna excusa para justificar su aspecto físico y no debe explicación alguna. Pero quería aprovechar la oportunidad para abogar por el amor propio y la aceptación de la piel en la que estás".

"Como cualquier otra mujer o persona, algunos días me siento segura y sexy, y otros me quiero poner una bolsa en mi cabeza. Pero me siento fuerte y hermosa y muy orgullosa", zanjó Schumer, poniendo en valor la aceptación de cada cuerpo.