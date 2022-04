El final de 'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore', explicado

'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore' se ha estrenado en España este viernes, aunque los potterheads más afortunados ya han podido verla en los preestrenos que han tenido lugar en varias ciudades.

En una historia tan llena de detalles y giros sobre el Mundo Mágico que ya conocimos en 'Harry Potter', es normal que lleve un tiempo analizar todo lo que hemos visto y lo que significa para el futuro de 'Animales Fantásticos'.

Aunque las primeras críticas ya apuntaban a que no ha conseguido del todo solventar los errores de la segunda, 'Los crímenes de Grindelwald', en cuanto al ritmo del guion, todos coinciden en el espectacular trabajo que hacen Jude Law y Mads Mikkelsen como Albus Dumbledore y Gellert Grindelwald.

Polémica de Johnny Depp aparte, Mads presenta un Gellert más sereno, de una calma que da escalofríos y que tiene una química que echa chispas con Law. Y es en este dúo donde se sustenta lo mejor de la película.

Si aún no has visto 'Los secretos de Dumbledore' NO SIGAS LEYENDO SI NO QUIERES SABER SPOILERS DEL FINAL.

El final de 'Animales Fantásticos 3'

Para desentrañar ese final apoteósico en Bután, donde tiene lugar el gran evento de la Confederación Internacional de Magos (algo así como nuestra ONU), tenemos varios frentes.

Todas las misiones 'secretas' de los personajes les han llevado a este momento, en el que deben impedir que Grindelwald sea elegido mediante artimañas como Jefe Supremo de esta organización del Mundo Mágico, responsable del Estatuto de Secreto Mágico que les hace vivir ocultos de los muggles.

Newt, Theseus, Lally y Jacob 'fracasan' en su misión de proteger el maletín, pero todos son una buena distracción para la maleta real que contiene al preciado qilin, y que ha mantenido escondido Bunty. En el momento preciso enseñan a la criatura mágica que destapa el plan de Grindelwald, provocando un inevitable enfrentamiento.

Aquí entra en acción también Credence, que se arma de coraje para enfrentarse a Grindelwald y desencadena el momento clave.

La ruptura del Pacto de Sangre

En el momento que Grindelwald lanza su hechizo contra Credence, Dumbledore hace lo mismo con intención de protegerle y también su hermano Aberforth, que se revela que es su verdadero padre. Este fuego cruzado de varitas salva la vida a Credence, pero también provoca una laguna inesperada en el Pacto de Sangre que ataba (literalmente) a Albus para no poder enfrentarse a su antiguo amigo, y acaba destruyéndose.

Así se sientan las bases de lo que será el futuro y esperado duelo final de los dos poderosos magos, ahora sí, sin obstáculos ni más intermediarios.

Finalmente Grindelwald escapa y todos se despiden sabiendo que han ganado una gran batalla, pero no la guerra. Jacob y Queenie se reencuentran, Credence es bienvenido entre los Dumbledore, y Albus promete que parará los pies a Grindelwald.

La boda y Katherine Waterston

La última nota más alegre la pone la boda de Queenie y Jacob en la pastelería de Nueva York. Un momento "histórico" como indica Dumbledore al celebrarse la unión de una bruja con un muggle, algo prohibido hasta entonces.

Y finalmente, se produce la aparición de Tina y el reencuentro con Newt Scamander. Pese a lo adorable del momento, demasiado breve, la ausencia de la actriz Katherine Waterston en toda la película está levantando muchas ampollas y creando debate.

Algunos indican que se trata de una 'represalia' a su pública posición en contra de las palabras de J.K. Rowling sobre la comunidad trans, aunque lo único seguro es que su personaje no ha tenido peso alguno finalmente en la película ni en las fotos promocionales.

En cuanto a qué nos espera en 'Animales Fantásticos 4', la saga ya ha pasado por mucho y habrá que esperar qué nos depara la acogida de 'Los secretos de Dumbledore' alrededor del mundo. Aunque desde luego los más fans siguen queriendo más historias del Mundo Mágico.

