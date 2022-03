El nuevo tráiler de 'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore' se lanzó a comienzos de esta semana tras retrasarse unos días de la fecha que anunció Jude Law. En el avance por fin aparecieron Albus Dumbledore y Gellert Grindelwald enfrentándose cara a cara y puedes verlo todo en el vídeo de arriba.

El mago oscuro, al que da vida en esta entrega Mads Mikkelsen, invita una vez más al director de Hogwarts a unirse a sus filas para "cambiar el mundo" juntos. Junto a ellos, se pudo ver a los protagonistas de las dos cintas anteriores jugando un papel en esta contienda mágica. Eddie Redmayne, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol o Callum Turner hacen acto de presencia.

No obstante, quien no lo hace es Katherine Waterston. La actriz dio vida a Tina Goldstein en los dos primeros films, teniendo un papel muy relevante para la historia y siendo una aliada de Newt Scamander. Por ello, los fans han caído en la cuenta de que la intérprete no ha aparecido ni en los tráilers ni tampoco en las imágenes oficiales. Curioso cuanto menos para un personaje tan importante.

Tina es una auror del 'Magicongreso Único de la Sociedad Americana' (MACUSA) y el interés amoroso de Newt en las obras escritas por J. K. Rowling, sobre la que opinó en The Independent por la polémica del colectivo trans: "Las mujeres trans no representan una amenaza para las mujeres cis, pero representamos una amenaza para ellas si las convertimos en parias".

Este hecho ha alertado a los fans, que inundaron las redes sociales de comentarios sobre el paradero de Tina, temiéndose que la hubieran suprimido de la saga por sus palabras contra la autora de las novelas.

Para tranquilidad de los espectadores, Digital Spy ha confirmado el reparto oficial de la tercera entrega, en el que figura la actriz de 42 años. Así, son muchos los que apuntan a que el personaje puede haber permanecido en el anonimato tras los eventos de 'Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald', en cuyo final su hermana Queenie se enrolaba en el bando de Grindelwald.

Ahora solo queda esperar al 8 de abril para saber el destino de la maga y de sus compañeros.

