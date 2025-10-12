Mia Farrow rinde homenaje a Diane Keaton: su complicado pasado unidas por su relación con Woody Allen

Con un pasado común junto a Woody Allen tanto en lo personal como en lo profesional, la relación de Mia Farrow y Diane Keaton con el director no pudo ser más opuesta.

Mia mantuvo una larga relación con el cineasta desde 1980 hasta su separación en 1992, después de que su hija Dylan lo acusara de agresión sexual, y Allen revelara su romance con otra hija de Mia, Soon-Yi Previn, con la que lleva casado más de dos décadas, mientras que Mia sigue distanciada de ella.

Mia Farrow y Woody Allen con sus hijos Moses, Ronan, Dylan y Soon-Yi Previn en 1988 | Gtres

Antes de ella, Diane tuvo una relación efímera con Allen a principios de los años 70, pero no así en lo laboral, participando juntos en ocho películas: Sueños de seductor (1972), El dormilón (1973), La última noche de Boris Grushenko (1975), Annie Hall (1977), Interiores (1978), Manhattan (1979), Días de radio (1987) y Misterioso asesinato en Manhattan (1993).

De hecho, en esta última cinta, Keaton sustituyó a Farrow tras su divorcio de Allen, a la cual había convertido en su nueva actriz fetiche contando con ella hasta en 12 películas.

Diane Keaton y Woody Allen en Misterioso asesinato en Manhattan | Gtres

A pesar de que ambas actrices coincidieron en Días de radio, las acusaciones de Farrow hacia el director neoyorquino y la postura de Keaton hacia su amigo, fraguaron una tensa relación entre ellas.

Sin embargo, aunque la actriz de Annie Hall defendió públicamente a Allen, Mia Farrow ha homenajeado a Diane Keatontras su muerte.

Mia compartió una foto de la fallecida actriz en Instagram y acompañó la imagen con un mensaje emotivo: "Era una actriz absolutamente maravillosa, y una persona excepcional y fascinante. Mis condolencias a sus hijos y hermanas. Descansa en paz, Diane".

A raíz del Me Too, los supuestos casos de abusos a los que se enfrentó Allen en el pasado resurgieron con más fuerza y en 2018 Keaton no dudó en defenderle a través de sus redes sociales. "Woody Allen es mi amigo y sigo creyéndole".