Estrenos de cine del 7 de agosto: El último mono y En mar abierto comparten salas con la vuelta de La Patrulla Canina

El último mono

Dirigida por Joaquín Mazón, El último mono encabeza los títulos nacionales de la semana. La cinta es una comedia que contrapone el universo del fenómeno de la 'machosfera' con el movimiento feminista en el entorno de las redes sociales.

La trama sigue a un gurú de la seducción en internet interpretado por el humorista Juan Dávila, quien acepta la apuesta de enamorar en pocos días a su principal antagonista en las redes, una firme comediante feminista a la que da vida Susana Abaitua.

Duración: 85 minutos.

La Patrulla Canina: La Dino película

Para el público infantil y familiar llega a la gran pantalla La Patrulla Canina: La Dino película, la tercera entrega cinematográfica de la franquicia de animación dirigida por Cal Brunker.

En esta nueva aventura, los populares cachorros naufragan tras una tormenta en una isla tropical inexplorada repleta de dinosaurios, donde deberán unirse a un nuevo aliado para frenar los imprudentes planes del alcalde Humdinger y salvar el ecosistema de una erupción volcánica.

Duración: 88 minutos.

En mar abierto

El género de acción y thriller de supervivencia aterriza en la cartelera con En mar abierto, largometraje dirigido por el cineasta Renny Harlin y protagonizado por Aaron Eckhart y Ben Kingsley.

La película narra las horas críticas de los supervivientes de un accidente aéreo en pleno vuelo transatlántico, quienes quedan a la deriva en el océano acechados por una jauría de tiburones.

Duración: 110 minutos.

La ventana abierta

Por su parte, el cine español de corte íntimo suma a la oferta de agosto La ventana abierta, un drama dirigido por Ana Graciani con un reparto encabezado por Unax Ugalde, Adriana Camarena, Mara Guil y Alberto López, que aborda las dificultades y la búsqueda de oportunidades en un entorno adverso.

Duración: 79 minutos.

La cartelera semanal completa su catálogo con propuestas internacionales de autor y dramas independientes como El amor que permanece (109 minutos), la cinta asiática Hijos del cielo (118 minutos) y el documental artístico El síndrome Rembrandt (107 minutos), configurando un arranque de mes variado que aúna grandes marcas comerciales, producciones españolas y propuestas de corte independiente.