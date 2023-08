Esta estrella de la televisión asegura que Sofía Vergara es "la mujer más maleducada que ha conocido"

Sofía Vergara se divorció recientemente de su marido, el actor Joe Manganiello, quienes llevaban siete años de matrimonio, debido a unas "diferencias irreconocibles" entre ambos. Se casaron en noviembre de 2015 y mostraban en eventos públicos lo cariñosos y enamorados que estaban el uno del otro. Una noticia que conmovió e impresionó a gran parte de sus fans.

Recientemente Manganiello solicitó el divorcio el pasado 2 de julio y llegaron a un acuerdo de repartirse los bienes, entre ambos. Ahora, Vergara respondió a la demanda del divorcio y reclamó como suyos algunos objetos personales, como obras de artes y joyas, y el dinero ganado durante los últimos años.

Vergara siempre se ha mostrado muy natural y con un carácter divertido como la conocimos en 'Modern Family'', sin embargo, una estrella de la televisión ha revelado una mala experiencia con la actriz. Se trata de Teresa Giudice, la estrella del reality show 'The Real Housewives of New Jersey', quien ha confesado en su podcast 'Namaste B$tches', el encuentro que tuvo con la actriz colombiana en 2017.

"Las personas de relaciones públicas de Sofía Vergara y mi persona de relaciones públicas hablaron juntas,y supongo que las dos dijeron de sacarnos una foto juntas", cuenta Giudice en un episodio. "No quería una foto con ella. Nunca pido fotos con nadie. No me importaba tomarme una foto con ella. Yo no soy así. Cuando fuimos a hacer la foto, ella estaba parada frente a mí", confiesa.

Un comportamiento que no le gustó para nada porque escuchó decirle a su personal de relaciones públicas "¿Por qué me obligas a tomarme una foto con esa mujer?", repite las palabras de la actriz colombiana más conocida. Para después sentenciar: "Era como, la mujer más maleducada que he conocido".

Ella concluyó que le pareció grosero y que no era una persona humilde porque "olvidaste de dónde vienes, no es como si ella empezara estando en la cima. Se olvidó de dónde venía, no era una persona con los pies en la tierra", expresa.