Joe Manganiello está "listo para pasar página" y enamorarse de otra persona tras su tajante divorcio de Sofía Vergara

Después de siete años de matrimonio, Sofía Vergara y Joe Manganiello han compartido un comunicado anunciando su separación en el que han alegado "diferencias irreconocibles" y han asegurado que el divorcio se llevaría a cabo de "manera amistosa".

Tras confirmar que Manganiello ha solicitado el divorcio de manera oficial en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles el pasado 2 de julio, una fuente cercana al actor de 'True Blood' ha asegurado a DailyMailque Joe quiere que el divorcio sea "lo más limpio posible". "Le encantaría que surgiera la menor cantidad de drama posible", ha asegurado la fuente.

Recientemente, el actor ha señalado que su voluntad es que se aplique el acuerdo prenupcial que Vergara y él firmaron en noviembre de 2015 por el que se protegerían sus finanzas recibiendo cada uno la parte que le corresponde y que era suya antes de pronunciar el 'sí, quiero'.

Sofía Vergara y Joe Manganiello | Getty

Además, parece que Manganiello pudo tener clara dicha decisión desde hace tiempo porque dicha fuente también ha confirmado que "Joe está listo para salir, listo para pasar página, listo para divertirse nuevamente y enamorarse de alguien". "Él nunca quiso estar soltero, pensó que Sofia era la indicada, pero sabe que como no funcionó con Sofia, está llegando a un lugar mejor dentro de sí mismo para seguir adelante y hacer feliz a otra persona, lo que a su vez lo hará feliz a él", ha relatado.

"Él no está mirando hacia atrás y no hay una situación en la que esto sea como Ben y JLO, no van a volver a estar juntos", ha asegurado la fuente refiriéndose a la pareja formada por Jennifer Lopez y Ben Affleck quienes comenzaron una relación a principios de los 2000 y, a pesar de finalmente escoger caminos separados, 20 años después decidieron darse una segunda oportunidad y actualmente están casados y muy enamorados.

"Joe nunca esquivará una oportunidad si la oportunidad es adecuada. Lo hace con su trabajo, lo hace con sus relaciones, pero cuando suceda, no esperes que nos lo meta en la garganta porque le gustaría tener a una nueva relación con poca o ninguna reacción", ha indicado la fuente. "Él no quiere estar atado a una situación en la que la gente juzgue sus relaciones en el futuro. Solo quiere vivir una vida feliz".