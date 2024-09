Eric Roberts habla de sus problemas con las drogas y de "perder" a su hija Emma Roberts: "No podía soportar ser padre"

La relación de Eric Roberts con su familia ha sido siempre complicada. Aunque hoy en día la cara más conocida de los Roberts sea Julia, su hermano fue una estrella en los años 80 que desperdició gran parte de su carrera por culpa de las drogas.

Ahora, en sus memorias, llamadas Runaway Train: Or the Story of My Life So Far, el intérprete de 68 años se ha sincerado sobre los momentos más duros de su vida, destacando su comportamientos con Julia Roberts, con la que se ha disculpado tras afirmar que, sin su ayuda, ella no habría alcanzado el éxito.

Julia Roberts junto a su hermano Eric Roberts de jóvenes | Cordon Press

Pero esta no ha sido la única mujer de su familia con la que busca la redención, pues al actor le pesa mucho no haber sido un padre para su hija Emma, según ha relatado.

"Yo abandoné a Kelly cuando Emma tenía apenas siete meses", escribió Roberts sobre su expareja Kelly Cunningham. "Pasamos por muchas cosas, y Kelly me vio en mi peor momento, pero se quedó, por un tiempo, aunque estoy seguro de que se preguntó si debía o no hacerlo. Ambos queríamos tener un hijo, tal vez yo más que ella, pero ambos queríamos ser padres", recordó.

A pesar de que acogió con entusiasmo el embarazo y el nacimiento de Emma, el actor cuenta que no estaba preparado para ser padre: "Me enamoré perdidamente de Emma el primer minuto que la vi […] Le canté mucho el Feliz cumpleaños a su barriga. Cuando Emma finalmente apareció, no estaba del todo tranquila, pero cuando comencé a cantarle, debió reconocer mi voz porque se calmó enseguida".

"Amaba a mi pequeña hija con la fuerza de Hércules, a pesar de mis propias debilidades. Sin embargo, no podía soportar la realidad de que un bebé llegara a mi vida, ¡y no podía soportar ser padre! Todavía no soy una figura paterna. Emma, ​​por otro lado, ciertamente sabe cuál es ese papel: ahora es adulta y es madre", confesó.

Ese distanciamiento, Roberts lo atribuyó a su adicción a las drogas: "La mayor consecuencia de mi consumo de drogas fue perder a Emma. Todavía estaba drogado cuando ella nació, lo que lo explica todo".

Por otro lado, también ha destacado que era consciente de que no podía ejercer como padre, por lo que nunca pidió la custodia de su hija a pesar de lo mucho que habló sobre la supuesta pelea que tuvieron Julia y él.

"Me gustaría aclarar eso, de una vez por todas. Nunca me vi como alguien que mereciera tener la custodia física de Emma, ​​ni en un millón de años. Ambos sabíamos que no era así. Kelly nunca afirmó que yo estaba tratando de obtener la custodia física de Emma, ​​por lo tanto, Julia nunca se puso del lado de Kelly en una pelea por la custodia. Realmente no hubo una pelea por la custodia. Estoy muy feliz de estar aclarando esto ahora mismo", aseguró.

Julia Roberts con su sobrina, la actriz Emma Roberts | Getty

El actor dijo que Julia y su otra hermana, Lisa Roberts Gillan, eso sí, querían que se pusiera las pilas para apoyar a su pareja y a su hija. "Estaban angustiadas porque yo no podía mantener intacta a nuestra pequeña familia de tres. Mis hermanas esperaban que el hecho de haber tenido una hija a la que amaba con la mujer con la que tal vez me calmara, me hiciera más estable como persona. Desafortunadamente, la estabilidad tiene que ser lo primero. No es el trabajo de un niño hacerte estable".

"Julia y Lisa se pusieron del lado de Emma y de su bienestar, pero Kelly y yo también lo hicimos", sentenció sobre estos primeros años en la vida de la actriz de American Horror Story.