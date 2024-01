Emma Stone revela la "basura" de consejo que le dieron sobre ser mujer en Hollywood

Hacerse un hueco en el mundo de la actuación nunca es fácil. Los jóvenes aspirantes a estrellas tienen que abrirse paso entre multitud de compañeros compitiendo por los mismos papeles, el escrutinio de las redes sociales o entre ejecutivos sin escrúpulos.

Todo esto lo superó Emma Stone, una de las actrices más reconocidas de los últimos años. A sus 35 años, ha estado nominada tres veces a los premios Oscar, y ganándolo una vez por La La Land y permaneciendo en el recuerdo de millones de fans gracias a sus papeles en The Amazing Spider-Man, Supersalidos, Criadas y señoras o Cruella.

En los próximos días, sus reconocimientos pueden quedar ampliados si la nominan por cuarta vez a los Oscar por Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos, como todo parece indicar. Y es que, recientemente alzaba el Desert Palm Achievement Award a la mejor actriz en la gala de los Palm Springs Awards.

Encima del escenario pronunció su discurso en el que, según ha recogido The Hollywood Reporter, se acordó del peor consejo que le han dado en su carrera.

Emma Stone en 'Cruella' | Disney

"Estoy agradecida de poder seguir probando cosas nuevas y por la oportunidad de tomar decisiones en lo que respecta a mi trabajo porque sé lo raro y fugaz que puede ser elegir lo que quieres hacer o con quién quieres trabajar como actriz", dijo a la audiencia.

"No siempre estuve segura de que ese sería el caso, porque cuando me mudé por primera vez a Los Ángeles, fui a una de esas reuniones generales a las que a veces te envían. Allí, un ejecutivo me dijo que para los actores masculinos es una maratón, y para las mujeres es un sprint", recordó sobre este comentario de hace 20 años.

"Me di cuenta de que estos consejos son una completa basura porque la mayoría de las mujeres que admiro en esta industria, muchas de las cuales están en esta sala, han demostrado que, a medida que pasa el tiempo, la vida y el trabajo solo te vuelven más interesante y más satisfactorias", reflexionó ante la ovación de los presentes.

En Pobres criaturas, Emma Stone es una joven revivida por el brillante y poco ortodoxo científico Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Bajo la protección de Baxter, Bella está ansiosa por aprender. Hambrienta de la mundanidad que le falta, Bella se escapa con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un sofisticado y perverso abogado, en una aventura vertiginosa a través de los continentes. Libre de los prejuicios de su época, Bella se vuelve firme en su propósito de defender la igualdad y la liberación.

La película está obteniendo excelentes críticas como os contamos in situ desde el festival de Sitges, donde se repitió la frase de que era "lo mejor de este Sitges 2023".