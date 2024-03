Elsa Pataky explica que es la anfitriona de actores y españoles en Australia: "La gente viene y me contacta"

Elsa Pataky lleva años instalada en Australia con Chris Hemsworth, con quien ha tenido tres hijos, India Rose y los mellizos, Tristan y Sasha, formando una de las familias más adorables del mundo del cine.

Su hogar se encuentra en las antípodas de España, lejos del país en el que se ha criado, pero que visita a menudo. Sin embargo, muchos amigos suyos prefieren aprovechar su estancia en la isla oceánica y viajar hasta allí para ver el territorio australiano con la inmejorable guía que la de Elsa y Chris.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth | GTRES

Ahora, la actriz está de nuevo en Madrid para presentar en primera persona la nueva campaña y colección de Gioseppo Woman como embajadora de la marca, en la que ha tenido tiempo para explicar ante las cámaras lo orgullosa que se siente de recibir visitas especiales en su casa.

Una de las últimas fue la de Miguel Ángel Muñoz, quien se deleitó descubriendo el aspecto más salvaje del país y que tuvo tiempo para pasarse por la vivienda de los Hemsworth Pataky. Eso sí, con un "susto" incluido, pues el actor de Un paso adelante publicó el enredo que tuvo con una serpiente en su cabeza y por la que tuvo que ser socorrido por Chris.

Sobe este gracioso momento, la actriz ha revelado que el reptil se trataba en realidad de la mascota de su hijo: "La tenemos en casa y se la puso en el cuello y se le subió por el pelo. Una anécdota divertida".

Pero no sólo él, pues Pataky ha asegurado que "la gente viene a Australia y me contacta, especialmente españoles, me encanta pasar tiempo con ellos, enseñarles Australia y aconsejarles dónde tienen que ir".

Una vez superado unos rumores de crisis a comienzos de 2024, la pareja está centrada en su vida personal y profesional.

Su próximo proyecto será Furiosa: de la saga Mad Max, que protagoniza el intérprete de Thor junto a Anya Taylor-Joy y en la que él aparece irreconocible.

El matrimonio vive en Byron Bay, una pequeña localidad costera de unos 9.000 habitantes en el Estado de Nueva Gales del Sur, en la que sus hijos disfrutan de la naturaleza lejos del ruido de la ciudad y practican un estilo de vida deportista, al igual que sus padres, sobre todo surfeando.