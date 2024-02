El divertido momento de Chris Hemsworth salvando a Miguel Ángel Muñoz de una serpiente: "Menos mal que estaba cerca"

Miguel Ángel Muñoz está viviendo toda una aventura en su viaje a Australia. No obstante, el actor de Un paso adelante ha comprobado en primera persona lo salvaje que puede llegar a ser el país del que es nativo Chris Hemsworth.

Precisamente, el matrimonio formado por la estrella de Hollywood y Elsa Pataky le han dado una calurosa bienvenida. Eso sí, tal ha sido su hospitalidad que hasta las serpientes le han recibido.

Mientras disfrutaba del contacto con la naturaleza y unos días de descanso tras ser visto en la última gala de los Goya, el intérprete sorprendía con la visita a la casa de su nueva amiga.

Lo que no se esperaba es que el intérprete de Thor le presentara una serpiente que terminó por enredársele en el pelo.

"Llegas a Byron Bay y mi querida Elsa Pataky, que es una gran anfitriona, hace que toda su gente te trate con mucho cariño. Incluidas las serpientes. Menos mal que Chris Hemsworth estaba cerca para salvarme. PD: Ese día le tocaba comer a la serpiente. Después le dimos un rico ratón que engulló como si no hubiera un mañana y casi me da algo de pensar que le podía haber entrado hambre antes...", describió en la divertida publicación.

Junto a ella, adjuntó la secuencia del momento y el diálogo que mantuvo con la actriz española, quien no dudó en comentarle lo que "costó" sacársela de la cabeza.

Miguel Ángel Muñoz junto a Chris Hemsworth en su Instagram Stories | Instagram/@miguelamunoz

"No lo he subido porque están todos los niños, pero es lo más divertidamente complicado que he vivido jamás!", le contestó Miguel Ángel. "Fue una bienvenida cariñosa... Soy irresistible para las serpientes", respondió en otro comentario.

El actor de UPA Next había ilustrado días antes su experiencia en el país con imágenes junto a la fauna local, incluidos canguros y koalas.