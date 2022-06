Elliot Page revela lo que sufrió por la fama tras 'Juno': "Aquello casi me mata"

Elliot Page es todo un referente dentro del colectivo LGTBIQ+, el actor reveló en el año 2020 que era un hombre transgénero. Supuso un antes y un después en su vida y carrera profesional, que ya ha tenido sus repercusiones en los próximos papeles le esperan. Un ejemplo es 'The Umbrella Academy', donde ya tenía su papel, pero era un personaje femenino que han adaptado para él, y pasará a llamarse Viktor en lugar de Vanya.

Ahora, Page se ha sincerado para la revista 'Esquire' donde ha hablado sobre su experiencia como hombre trans. Además, ha protagonizado una sesión de fotos donde luce con orgullo su torso tras su operación y una intensa temporada de ejercicio físico. No es la primera vez que se quita la camiseta el intérprete ya que hace un tiempo presumía de abdominales como como puedes ver en el vídeo de arriba.

Elliot también ha hablado del intenso ejercicio físico que lleva practicando desde su transición para lucir esa musculatura: "Nunca he entrenado más en mi vida. Para mí lo de entrenar era un misterio, porque no me sentía cómodo. Salía a pasear y a hacer rutas, pero ya está. Ahora estoy tomándomelo en serio, activamente, empujando para ponerme más fuerte y ganar peso. Me siento un niño con esto".

Pero sus declaraciones más llamativas no han tenido que ver con su físico, sino con una concreta época de su vida que le hizo pasarlo muy mal. Y fue precisamente cuando empezamos a conocer a Elliot, a través de Juno, el drama romántico que protagonizó de adolescente junto a Michael Cera, en un personaje femenino.

Ha hablado concretamente de la situación que vivió al verse obligado a llevar un vestido durante la premiere de dicha película: "Recuerdo que fui con la ropa que yo quería llevar puesta, y después tuve que aprender que siempre habrá un grado de expectación porque la gente supone que irás elegante".

"Estaba metido en un vestido, con tacones y todo el look. Yo no estaba bien, y no sabía cómo hablar de ello con nadie". También comenta cómo el nivel de fama le hacía sentirse incomprendido ante cualquier queja que pudiera tener: "Cuando 'Juno' estaba triunfando, entiendo que le parezca raro a la gente, lo comprendo, pero me decían 'Ah vaya, eres famoso, tienes dinero, pero tuviste que ponerte un vestido'. Esa reacción no la entiendo. Me gustaría que la gente supiera cómo aquello casi acaba con mi vida".

