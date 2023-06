Drew Barrymore explota tras ser acusada de desear que su madre muera: "Me habéis jodido la vida desde los 13 años"

Drew Barrymore tuvo una infancia complicada. La famosa integrante de 'Los Ángeles de Charlie' inició su carrera como actriz a una edad muy temprana debutando a los 7 años en 'ET', la famosa película de Steven Spielberg.

La exposición ante el foco mediático a tan corta edad t verse envuelta en un mundo de adultos provocó que su infancia no fuera propia de una niña. Con tan solo 11 años comenzó a ir a discotecas, clubes nocturnos y a frecuentar el famoso Studio 54, dónde se relacionó con grandes estrellas del cine y probó el alcohol. Con 12 años empezó a consumir drogas y a los 14 tuvo que ser ingresada en una clínica de rehabilitación.

La actriz ha confesado más de una vez públicamente que la relación con sus padres tampoco fue fácil y es que se "divorció" legalmente de ellos con 14 años.

Drew recientemente ha ofrecido una entrevista para Vultureen la que ha hablado sobre aquella época tan complicada y se ha sincerado sobre la relación actual que mantiene con su madre, Jaid Barrymore.

Jaid Barrymore, madre de Drew Barrymore | Getty

La actriz ha comparado la relación que comparte la gente a su alrededor con sus respectivos padrescon la que ella mantiene con su madre en una frase que ha resultado ser un tanto polémica. "Todas sus madres se han ido y mi madre no. Y yo estoy como, 'bueno, yo no tengo ese lujo'. Pero no puedo esperar", explicaba.

Aunque, la actriz matizaba lo que estaba diciendo: "No quiero vivir en un estado permanente en el que desee que alguien se muera antes de lo que debería para poder crecer como persona. En realidad, quiero que ella sea feliz y que prospere y que tenga salud. Pero por mi parte tengo que crecer a pesar de que ella está todavía sobre la faz de la Tierra".

Dicha frase ha llamado la atención de algunos medios de comunicación que han interpretado mal sus palabras como si Drew deseara que su madre muriera. Esto ha enfadado mucho a la actriz y ha respondido con un vídeo en su cuenta de Instagram.

"Sabéis que, para todos los tabloides ahí fuera, me habéis estado jodiendo la vida desde los 13 años. Yo nunca he dicho que deseara que mi madre estuviera muerta. Cómo os atrevéis a poner esas palabras en mi boca", ha comenzado diciendo en el vídeo.

"He sido vulnerable y he tratado de resolver una relación muy difícil y dolorosa, mientras admitía que es difícil hacerlo cuando un padre está vivo y para aquellos que debemos resolverlo en tiempo real. Quise decir 'no puedo esperar' como que no puedo esperar por el tiempo que pasa. No a que los padres se mueran".

Para añadir después: "No tergiverséis mis palabras o jamás digáis que desearía que mi madre estuviera muerta. Nunca he dicho eso, nunca lo haría y, de hecho, continúo diciendo que ojalá nunca tenga que vivir una existencia en la que le desee eso a alguien porque es enfermizo".

Durante la entrevista para Vulture la actriz también ha confesado: "Me atreví a decirlo y no se sintió bien. Me preocupo. Siempre me preocuparé. No sé si alguna vez sabré como protegerme completamente, cerrar, no sentir, construir un muro".

Y ha añadido que, a pesar de continuar manteniendo económicamente a su madre, solo le desea cosas positivas: "Yo realmente quiero que sea feliz, que prospere y que esté sana, pero tengo que crecer aunque ella esté en este planeta".

La actriz ha admitido que, en la actualidad, se esfuerza para mantener una buena relación con su madre: "Escribí a mi madre por su cumpleaños y me dijo que me quería y que estaba orgullosa de mí. No me importa que edad tengas o lo grande que sea tu misión. Cuando tu madre te dice que te quiere, vuelves a ser pequeño. Y el hecho de que me quiera con mi verdad y mi honestidad lo convierte en el mejor momento que haya escuchado decírselo".

A pesar de la dura infancia que ha tenido que experimentar, Barrymore ha superado las adversidades, se muestra esperanzada y afirma que continúa trabajando en resolver los asuntos del pasado: "Estaba muy emocionada de poder contar que he trabajado duro y me siento diferente. Perdono a mi madre. Perdono a mi padre. Nunca me he perdonado a mí misma, pero me gustaría y estoy lista para ello".