La drástica medida de Tom Holland para no meter la pata y revelar que Robert Downey Jr. volvía a Marvel como Doctor Doom

Tom Holland, nuestro querido SpiderMan en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha estado recurrentemente en el foco mediático, no solo por sus habilidades interpretativas, sino también por su tendencia a revelar secretos antes de tiempo.

Conocido por sus pequeños "deslices" en entrevistas, el joven actor se ha convertido en una figura que los fans miran con curiosidad, esperando cualquier pista accidental sobre las futuras tramas de Marvel. Sin embargo, su último reto fue mantener bajo llave una de las noticias más importantes para los fans del MCU: el regreso de Robert Downey Jr. como Doctor Doom en Avengers: Doomsday.

Robert Downey Jr. anunciando su papel de Victor Von Doom | Getty Images

Durante su aparición en el podcast Rich Roll, Tom ha revelado que sabía de antemano sobre la vuelta de Downey antes del gran anuncio en la Comic Con de San Diego en julio: "He estado hablando mucho con Robert, especialmente sobre su regreso al MCU, lo cual es súper emocionante", explica. Sin embargo, lo más complicado para el actor fue mantener ese secreto a pesar de su fama de "arruinar las cosas".

"Ese fue un secreto difícil de ocultar porque tengo reputación de arruinar las cosas y estratégicamente no he hecho publicidad", admite el actor. Su confesión refleja lo arduo que fue para él no dejar escapar ningún detalle antes de tiempo, ya que sus anteriores "spoilers" lo habían convertido en blanco de memes y bromas entre los fans y sus propios compañeros de reparto.

El regreso de Downey al MCU, en un papel completamente distinto al de Iron Man, ha generado un gran entusiasmo entre los seguidores. Aunque Tom Holland tuvo que mantenerse en silencio, la expectativa que rodea a Avengers: Doomsday y el icónico rol de Doctor Doom promete ser una de las mayores sorpresas del universo Marvel en los próximos años, sobre todo porque supondrá el reencuentro en pantalla de Peter Parker y su querido "Sr. Stark".