Dakota Johnson y Riley Keough, íntimas amigas y "almas gemelas" por sus famosas familias

El ascenso a la fama de Riley Keough, la nieta de Elvis, ha sido meteórico. Aunque ya había hecho sus pinitos en el cine y la televisión, la joven se ha convertido en un fenómeno internacional en el momento más duro de su vida: tras la repentina muerte de su madre, Lisa Marie Presley, y el estreno de la serie que protagoniza, 'Daisy Jones and the Six'.

Desde entonces todo el mundo quiere saber más de Riley, que ha seguido los pasos de su famosa Presley en el mundo del espectáculo, pero bajo sus propias normas. Además, la actriz acaba de convertirse en la sola propietaria de Graceland y el imperio de su familia, lo que le ha costado un enfrentamiento con su abuela, Priscilla Presley.

No hay muchas personas que puedan comprender la situación en la que ha crecido la actriz, pero una de ellas es Dakota Johnson. Y desde el momento en que se conocieron de forma fortuita en el aparcamiento de un supermercado, supieron que serían inseparables.

Dakota Johnson y Riley Keough | Getty

"Fue como encontrar mi alma gemela", asegura Dakota Johnson en un reportaje sobre Riley en Vanity Fair.

"Cuando la conocí, sentí algo que es imposible de expresar con palabras, habiendo crecido en una familia famosa. Había como una solidaridad, un entendimiento. Nos poníamos a fumar cigarrillos con nuestras madres. Y ellas se llamaban en plan, 'bueno parece que se va a quedar contigo los próximos cuatro días. Llámame si la tengo que recoger'", recuerda Johnson.

Dakota sabe tan bien como la heredera Presley lo que es crecer con abuela y padres famosos, siendo la nieta de Tippi Hedren e hija de Melanie Griffith y Don Johnson.

La actriz también recuerda sus años de juventud juntas, cuando iban a festivales de música y salían con rockeros. "Cuando teníamos 19 años formamos una banda de broma llamada Folky Porn. Riley y yo estábamos rubias. Hacíamos armonías a tres voces con mi hermano Alexander. Miles y miles de tomas", así que cuando Riley ha triunfado con su voz como Daisy Jones, Dakota no estaba sorprendida.

Dakota Johnson y Riley Keough muy jóvenes | Cordon Press

Según Vanity Fair, Riley, al escuchar la anécdota, recuerda y exclama: "'Oh Dios mío, ¡Dakota me descubrió! ¡He estado mintiendo al mundo! ¡Sí que estuve en una banda!", bromea, pues ha asegurado durante la promoción de la película que nunca le había dado por cantar profesionalmente.

Las actrices han sido amigas durante años y el apoyo de una en la otra mientras capeaban los obstáculos de Hollywood, aunque también entablaron una duradera amistad con Kristen Stewart o Zoë Kravitz. ¿Se os ocurre mejor combinación?