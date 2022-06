Durante el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard salieron a la luz múltiples momentos de violencia física o verbal en el matrimonio, y uno de los temas en discordia fue el dedo rebanado del actor.

Depp aseguró que Amber le había cortado el dedo con una botella en una pelea meses después de su boda, mientras que el equipo de la actriz aseguró en todo momento que "él mismo" se infringió la lesión.

Estos hechos ocurrieron en 2005, cuando el actor estaba rodando junto a Dakota Johnson la película 'Black Mass'. Durante el juicio un vídeo de ambos actores promocionando el film donde Dakota se da cuenta de la herida de Depp y le pregunta al respecto con preocupación se hizo sumamente viral.

Ahora, Johnson se ha pronunciado al respecto en su longeva entrevista con Vanity Fair donde también ha sido completamente sincera sobre la "psicótica" experiencia del rodaje de 'Cincuenta sombras' y su supuesta mala relación con Jamie Dornan.

Un clip del vídeo titulado "El momento EXACTO en que Dakota Johnson SUPO que Amber Heard era VIOLENTA con Johnny Depp" tiene más de 4 millones de visualizaciones, y cuando la entrevistadora lo saca a colación, Dakota reconoce que lo ha visto.

"Me quedé como, 'por el amor de Dios, ¿por qué? ¿Por qué me involucran en esto?'", confiesa.

"No recuerdo para nada ese momento, pero por favor, sacadme de esto. No dejéis que vaya más allá. Te imaginas, oh, Dios mío, ¿que me llaman al estrado a testificar?", añade en tono de pánico.

"No puedo creer que la gente esté viendo el juicio como si fuera un espectáculo. Es como una serie de abogados y se me rompe el corazón. Es tan, tan loco. Los humanos son j*didamente raros. Internet es un lugar salvaje", comentaba.

El reportaje también indica que en el momento de la charla el juicio no había terminado. Actualmente se conoce el veredicto, que fue en favor de Johnny Depp declarando a Amber Heard culpable de todos los cargos de difamación y condenándola a pagar 10 millones de dólares.

