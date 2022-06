La saga 'Cincuenta sombras' ha sido una de las populares de la anterior década y puso en el mapa a sus protagonistas Dakota Johnson y Jamie Dornan, aunque no es ningún secreto todo lo que los actores han tenido que luchar por alejar sus carreras de las películas eróticas.

Pero lo que nunca han llegado a hablar es de los tejemanejes en el rodaje y cuáles fueron realmente las malas relaciones... hasta ahora. Dakota Johnson en un reportaje con Vanity Fair ha hablado más honesta que nunca sobre cómo fue una situación bastante complicada. Puedes ver todo lo que dijo sobre las luchas con la autora E.L. James en el vídeo de arriba.

"Era muy joven, tenía 23 años. Y fue aterrador. Había muchas discusiones. No he podido hablar sobre esto honestamente nunca, porque quieres promocionar una película de la manera correcta, y estoy orgullosa de lo que acabamos haciendo, pero fue complicado. Si lo hubiera sabido... Si hubiera sabido cómo iba a ser, no creo que nadie lo hubiera hecho", reconocía también.

No obstante, cuando se trata del 'feud' del que sí se rumoreó tanto, su presunta mala relación con Jamie Dornan, la actriz lo deja clarísimo; fue todo lo contrario.

"Nunca hubo un momento en el que no nos llevásemos bien. Sé que es raro, pero es como un hermano para mí", aclara.

"Le quiero tanto tanto tanto. Y realmente estuvimos ahí el uno para el otro. Tuvimos que confiar en el otro completamente y protegernos", recuerda.

"Estuvimos haciendo las cosas más raras durante años, y teníamos que ser un equipo. 'No vamos a hacer eso' o 'No puedes grabar ese ángulo'", cuenta sonriendo al recordar esos momentos.

"Sam [Taylor-Johnson] no volvió a dirigir después de la primera película, y como mujer había traído una perspectiva más suave. Luego llegó James Foley, y es un hombre interesante. Fue diferente hacer esas cosas bizarras con un hombre detrás de la cámara. Simplemente una energía diferente. Hay cosas que aún no puedo decir porque no quiero dañar la carrera de nadie ni manchar la reputación de nadie, pero tanto a mí como a Jamie nos trataron muy bien", reflexiona intentando quitar hierro a sus palabras.

Finalmente, intenta hacer un balance sobre los sentimientos encontrados que claramente tiene con esta parte de su carrera.

"Mira, fue genial para nuestras carreras. Fue increíble. Una suerte. Pero fue raro. Muy, muy raro", reconoce.

