'Cincuenta sombras de Grey' fue la gran oportunidad profesional de Dakota Johnson quien alcanzó la fama internacional como actriz gracias a su interpretación de Anastasia Steele junto a Jamie Dornan como Christian Grey.

Ahora, Dakota ha ofrecido una reveladora entrevista a 'Vanity Fair' donde ha desvelado los problemas a los que se sometieron durante el rodaje. Y, según indica la actriz, parece ser que parte de estos problemas venían porque E.L. James, la autora de las novelas, tenía mucho control creativo de la película.

"Firme para hacer una versión muy diferente de la película que terminamos haciendo", afirma Johnson contundente. "[E.L. James ] tenía mucho control creativo, todo el tiempo, todos los días, y solo exigía que sucedieran ciertas cosas. Había partes de los libros que simplemente no funcionaban en una película, como el monólogo interior, que a veces era increíblemente cursi. No funcionaba decirlo en voz alta. Siempre fue una batalla. Siempre".

"Se convirtió en algo loco", sigue diciendo: "Hubo muchos desacuerdos distintos. Nunca he podido hablar de esto sinceramente, porque quieres promocionar una película de la manera correcta, y estoy orgullosa de lo que finalmente hicimos y todo resultó como se suponía, pero fue complicado".

E. L. James junto a Dakota Johnson y Jamie Dornan en la premiere de 'Cincuenta sombras más oscuras' | Getty Images

Para después detallar Dakota: "Hacíamos las tomas de la película que [James] quería hacer, y luego hacíamos las tomas de la película que [el resto] queríamos hacer", explica. "La noche de antes, reescribía escenas con el diálogo anterior para poder añadir una línea aquí y allá. Era como el caos todo el tiempo".

"Si hubiera sabido en ese momento que iba a ser así, no creo que nadie lo hubiera hecho", sentencia Johnson. "Hubiera sido como, 'Oh, esto es psicótico'.

Aunque, la intérprete asegura que no se arrepiente de su participación en la saga: "No me arrepiento... Hay cosas que todavía no puedo decir porque no quiero dañar la carrera de nadie y no quiero dañar la reputación de nadie, pero tanto Jamie [Dornan] como yo recibimos un trato realmente bueno. [James] es una mujer muy agradable y siempre fue amable conmigo y estoy agradecida de que quisiera que yo estuviera en esas películas", dice al final sobre la escritora.

Para terminar declarando: "Mira, fue genial para nuestras carreras. Fue increíble, me siento muy afortunada. Pero fue raro, muy muy raro".

