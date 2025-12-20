Nick Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia y su comportamiento se volvió "peligroso" antes de la muerte de sus padres

En medio del trágico asesinato del director de cine Rob Reiner y su mujer, Michele Singer, nos para de salir información sobre Nick, el hijo mediano del matrimonio, quien ha sido arrestado por los hechos.

Ahora, el medio TMZ ha revelado que Nick de 32 años había sido diagnosticado con esquizofrenia y semanas antes de los asesinatos su comportamiento era "errático y peligroso".

Una actitud "alarmante" que no había pasado desapercibida para Rob Reiner quien parece ser estaba "aterrizado" por cómo se encontraba su hijo.

El medio informa que dos fuentes distintas le habrían confirmado que Nick estaba bajo cuidado de un psiquiatra y había estado interno en un centro de rehabilitación de Los Angeles.

También apuntan que los médicos habían cambiado la medicación a Nick pero desde entonces su comportamiento había empeorado y no lograban estabilizarlo, afirmando que "Nick perdió la cabeza".

Por último, las fuentes declaran a TMZ que el consumo y abuso de sustancias, algo que padecía desde la adolescencia, había provocado que la esquizofrenia que padece empeorara.