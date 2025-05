Jessie Cave (Harry Potter) confiesa incómoda que le envían "fotopenes no solicitadas" en su OnlyFans: "Asqueada y asustada"

Jessie Cave, actriz de Harry Potter, se unió el pasado mes de marzo a la plataforma de OnlyFans. Sin embargo, aclaraba que no subiría contenido sexual explícito y que solo se centraría en publicar contenido sobre su larga cabellera, convirtiéndolo en "un fetiche".

Además, explicó que la razón de unirse a esta plataforma ha sido por motivos económicos, para poder pagar sus deudas y poner su "casa a salvo". Incluso aseguró que esto le permitiría dedicarse más tiempo a sí misma y a su amor propio.

No obstante, la actriz ha revelado en una publicación en Substack que está recibiendo "envíos no solicitados" a pesar de dejar clara la dinámica de su perfil.

"Advertencia de mago: No publicaré contenido sexual explícito. Puede que aparezca en ropa interior. Responderé mensajes directos. ¡Vamos a conocernos! Si te gusta el pelo, este es tu sitio", advierte en su biografía.

En la publicación que ha subido hablando sobre la situación tan incómoda que le está tocando vivir, ha comentado: "Se ha vuelto un poco desagradable. Me siento un poco asqueada, un poco asustada. Recibo demasiados mensajes morbosos y no me gusta que me envíen fotopenes no solicitadas. Por mucho que diga que no hago contenido sexual, recibo un mensaje en dos segundos pidiéndome ver semen en mi pelo o si consideraría mostrarme completamente desnuda de frente".

Por otro lado, ha confesado que se ha vuelto totalmente dependiente del dinero que gana en OnlyFans y que le molesta cuando pierde suscriptores. También, señala que ciertos mensajes la han influenciado y presionado hasta el punto de subir un vídeo dándose "azotes en el culo con las trenzas".

Por todo ello, ha asegurado sentir vergüenza de su trabajo en esta plataforma. Sobre todo al mencionar cómo le ha afectado todo esto en su carrera profesional en la industria artística.

"Es la prueba de mi fracaso para ganar (o mejor dicho, mantener) dinero como actriz y escritora. No tengo nada que mostrar después de 18 años de trabajo en la industria artística. He estado alquilando durante 18 años y he gastado todo mi dinero en eso, además de financiar yo misma mis vídeos de YouTube y mis espectáculos en Edimburgo".

No obstante, no ha sido la única actriz en recurrir a OnlyFans para saldar sus deudas o simplemente por mero placer. Como la ex chica Disney, Bella Thorne, o Drea de Matteo, estrella de Los Soprano.