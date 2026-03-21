Chuck Norris renunció a su carrera para cuidar a su mujer enferma tras una negligencia médica

La muerte de Chuck Norris ha cogido a todos sus fans por sorpresa, que ahora se despiden del tipo duro por excelencia. Aunque detrás de la leyenda del cine de acción y de las artes marciales, había un querido padre y abuelo y un devoto marido.

El actor ha fallecido a los 86 años, rodeado de sus seres queridos, incluyendo a su mujer Gena O'Kelley, su segundo gran amor 23 años menor que él.

Ambos se conocieron en el rodaje de Walker, Texas Ranger tras el divorcio de Norris de su primera esposa, y se casaron el 28 de noviembre de 1998. Juntos tuvieron a sus mellizos, Dakota Alan y Danilee Kelly y la modelo se convirtió en madrastra de los tres hijos que Norris tuvo en relaciones anteriores: Mike, Dina y Eric.

Sin embargo, hubo un punto de inflexión en su relación que los marcó para siempre. Gena se sometió en 2013 a un tratamiento de resonancia magnética para controlar su artritis reumatoide. Como es común, los médicos inyectaron en la paciente un contraste, en este caso gadolinio, para que se vieran mejor los resultados del escáner.

Tras la prueba, Gena comenzó a sentir ardor por todo el cuerpo, junto con episodios de dolores y cansancio y años después continuó con los síntomas. En 2017, Norris decidió demandar a 11 compañías farmacéuticas por negligencia médica.

Chuck Norris y Gena O'Kelley | Reuters

"Estuve cinco meses en cama con suero intravenoso y necesité cuidados de enfermería las 24 horas. Chuck dormía a mi lado en el sofá y nunca se separó de mí. Recé para vivir lo suficiente para criar a mis hijos", dijo en su momento la modelo en una entrevista que recogió la revista ¡HOLA!.

En una entrevista con Good Health sobre su esposa, Chuck reveló cómo sacrificó su carrera para cuidarla. "He dejado mi carrera cinematográfica para concentrarme en Gena; ahora mismo mi vida gira en torno a mantenerla con vida", explicó entonces. "Creo que este tema es de suma importancia".

"Es indignante y desgarrador; es un secreto cruel y vergonzoso que se ha mantenido oculto, algo que Chuck y yo estamos decididos a cambiar", añadió su mujer.

El actor redujo sus participaciones cinematográficas y televisivas drásticamente tras Walker, Texas Ranger, coinciendo con este periodo de enfermedad de su mujer.

De hecho, desde entonces solo apareció en Los mercenarios 2, en algunos documentales y ya en 2024 en Agent Recon. Eso sí, su última cinta se estrenará de forma póstuma y se llamará Zombie Plane: Z-Force 1, cuyo loco argumento incluye un avión lleno de zombis y él interpretándose a sí mismo.