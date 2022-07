Chris Hemsworth publica la foto que nunca esperaste ver por el 46 cumpleaños de Elsa Pataky

Durante doce años, el matrimonio entre Chris Hemsworth y Elsa Pataky ha gozado de grandes momentos de felicidad. Muestra de ello son las instantáneas recurrentes que suben junto a su familia en redes sociales. Con motivo del 46 cumpleaños de la actriz este lunes, su marido ha aprovechado para enviarle su particular felicitación.

"¡Feliz cumpleaños a esta preciosa mujer! Gracias por ser siempre mi roca en la que apoyarme, pero mucho más cómoda", ha comentado el actor en su última publicación para Instagram.

En la imagen Hemsworth aparece sentado sobre el regazo de su pareja, en un descanso de la grabación de una de sus películas. Ambos compartiendo un abrazo, con una expresión de felicidad en la cara de la actriz.

La pareja hizo pública su relación durante el año 2010, y desde entonces es habitual ver de manera recurrente como realizan cameos de manera conjunta en sus producciones. Como ha sido el caso de la cinta protagonizada por la actriz, 'Interceptor' de Netflix, donde el actor australiano aparece brevemente.

Además normalmente se suele ver a la familia siendo parte del set de las producciones Marvel. Recientemente, su hija India de 10 años y uno de los gemelos de 8 años han formado parte de su última película, 'Thor: Love and Thunder'.

"La vida es dulce. Es genial y no podría estar más feliz", dijo Chris en una entrevista para el The Daily Telegraph. "Si me hubieras dicho o preguntado hace 10 años dónde me gustaría estar, sería aquí".

El futuro cinematográfico de la pareja

A pesar de ser caras habituales del palmares hollywoodiense, la familia reside en Byron Bay (Nueva Gales del Sur). El actor siempre había soñado con vivir en su Australia natal, y espera poder rodar nuevas producciones en su país de origen.

De hecho, el intérprete cuenta con su propia productora, Wild State Productions, con la que ya ha conseguido grabar hasta de sus seis últimos largometrajes en el continente oceánico.

Entre sus nuevos proyectos destaca la colaboración con una serie documental para National Geographic, y la secuela de Tyler Rake para Netflix. Además actualmente esta rodando junto a Anya Taylor-Joy, el spin-off de 'Mad Max: Furia en la carretera'. Por su parte la actriz española, estará en la nueva película como director de Russell Crowe y compartirá pantalla junto a Rossy de Palma en la película 'Carmen'.

