Cuatro años han tenido que pasar para que veamos a Elsa Pataky regresar por todo lo alto.

La actriz, que optó por volcarse en su totalidad a cuidar a sus hijos, vuelve a la pantalla de la mano de 'Interceptor', la película de Netflix de la que su marido Chris Hemsworth es el productor ejecutivo.

Hace 12 años que forman una de las parejas más consolidadas del panorama cinematográfico pese a las ajetreadas carreras de ambos y los tres hijos que tienen juntos: India y los gemelos Tristan y Sasha, de 10 y 8 años, respectivamente.

Ahora que ya son más mayores, la intérprete española ha dado el paso de ponerse nuevamente frente a los focos para protagonizar la cinta que se estrena este próximo 3 de junio.

Una decisión que ahora hemos conocido que 'Thor' mucho tuvo que ver en ella. Y es que, tal y como recoge 'Daily Mail', su marido tuvo un papel fundamental para que se decidiera aventurarse de nuevo en la interpretación.

''Me dijo lo difícil que debía haber sido dejar de lado mi carrera, en cierto modo, para estar con los niños. Ha sido de gran ayuda en todos los sentidos para que vuelva a trabajo, sabe cuánto lo amo'', ha desvelado al medio mencionado con anterioridad.

En sus declaraciones, Elsa también ha confesado cómo ha sido tener a su pareja como superior en el film: ''Era mi jefe, pero fue divertido. Realmente quería que hiciera este papel porque sabía cuánto lo disfrutaría. Pasamos de ser padres a colaboradores creativos en un proyecto cinematográfico, que fue una experiencia realmente diferente a lo que estábamos acostumbrados''.

Pero esas no son las únicas revelaciones que la madrileña ha regalado recientemente pues hace tan solo unos días, en una entrevista concedida a 'Hello' se sinceró sobre las 'dificultades' de su matrimonio con Hemsworth, así como en 'The Project' habló sobre las escenas de combate que el australiano le ha ayudado a preparar con duros entrenamientos: ''Me decía todo el rato cómo hay que pelear, cuál es la posición como 'este es el ángulo cuando das un puño' ¡Es muy mandón!'', señaló.

