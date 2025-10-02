La salvaje historia del tío de Chris Hemsworth: Un héroe reconvertido a villano que mató a un policía y murió abatido a tiros

La familia de Chris Hemsworth es famosa en el mundo entero. Si bien el actor de Marvel es el más popular de todos, sus dos hermanos, Liam y Luke, también se han logrado abrir un hueco en la industria. Lo mismo sucede con Elsa Pataky, una de las actrices españolas más internacional.

No obstante, mucho antes de que Chris empuñara el martillo de Thor o que Liam luciera la melena de Geralt, la familia Hemsworth ocupaba los titulares en Australia. Y es que su tío político, casado con la hermana de su madre, se convirtió en uno de los grandes héroes de Australia. Pero, con el paso del tiempo, se vio envuelto en un conflicto con la policía que acabó de la peor manera imaginable.

Chris Hemsworth con su madre y su padre | Gtres

Rodney William Ansell nació en 1954 y fue un popular ganadero australiano o, como los llaman allí, bushman. Se le conocía por ser un nativo de la selva y, en 1977, se hizo especialmente famoso tras quedar varado en una de las zonas más alejadas de la civilización del país, después de que un animal grande y sin identificar volcara su bote en el río Victoria. Durante casi dos meses (56 días), Rod Ansell luchó por sobrevivir, valiéndose de su propia habilidad y las pocas provisiones de las que disponía.

Así, se convirtió en toda una estrella. Los titulares se hacían eco de sus hazañas y muchos lo consideraban como un orgullo nacional. Tanto es así que fue la inspiración para la mítica película de los 80 Cocodrilo Dundee. Si Paul Hogan fue el valiente cazador que conquistó a Hollywood fue gracias a la historia real que protagonizó Rod una década atrás.

Cocodrilo Dundee | Paramount Pictures

Ahora bien, antes de ser un superviviente de la selva, ya había conocido a la que se convertiría en su mujer: Joanne van Os, hermana de la madre del trío Hemsworth. Tuvo dos hijos con ella (sí, los primos de Chris, Luke y Liam). Una familia que pasó buena parte de su vida aislada de la sociedad, viviendo bajo una lona y sin acceso ni a agua ni a electricidad. Un auténtico Cocodrilo Dundee.

Sin embargo, todo se empezó a torcer cuando en 1985 puso en marcha una estación ganadera. Durante una campaña de erradicación de la tuberculosis bovina, el gobierno de Australia obligó a Ansell a sacrificar a 3000 búfalos salvajes en su propiedad. Esto lo dejó en la ruina y se vio obligado a cerrar la granja en 1991. El primer tropiezo de una caída libre.

Rod Ansell | Getty

Tiempo después, terminó su relación con Joanne y empezó a salir con Cherie Hewson. Era 1996 y, a partir de entonces, su adicción a las drogas pasó a ser un círculo vicioso que concluyó con su muerte tres años después.

El 3 de agosto de 1999, Rod participó en un tiroteo con la policía en el que asesinó al sargento Glen Anthony Huiston de un disparo en el abdomen con un rifle. También hirió de gravedad a un civil que se encontraba en la zona. Minutos más tarde, las autoridades intervinieron y abatieron a tiros a Rod, poniendo así fin a su vida.

Según se dijo en su momento, todo se originó por un brote psicótico. Creía que los masones habían secuestrado a sus hijos y lo estaban acosando. Un trastorno provocado, según su psiquiatra, "por una intoxicación de anfetaminas, con inquietud, hipervigilancia, ansiedad, ira y deterioro del juicio".

Rod Ansell pasó de ser uno de los grandes héroes del país a convertirse en un villano en Australia. Una historia de auge y caída que, más allá de Cocodrilo Dundee, bien podría inspirar documentales y películas en Hollywood.